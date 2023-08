Musk diz que vai remover opção de bloqueio a usuários

O bilionário Elon Musk anunciou em um post, que o X, o antigo Twitter, vai ter um recurso para excluir a opção de bloqueio de contas de outros usuários.

O anúncio acontece após uma série de mudanças na rede social, que foi adquirida por Musk por US$ 44 bilhões

Ainda segundo o empresário, a opção não inclui os Direct Messengers (DMs), que continuarão tendo a opção. Atualmente, o X continua tendo a opção de bloqueio para impedir interações indesejadas, como visualização de publicações, possibilidade de curtidas, compartilhamento e envio de mensagens.

Block is going to be deleted as a “feature”, except for DMs — Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2023

Ainda é possível a possibilidade de silenciamento de outras contas, o que significa que não verão as publicações do usuário. Mas uma conta silenciada pode ver as publicações da pessoa, respondê-las e repassá-las para seus próprios seguidores com comentários. As contas silenciadas também podem enviar mensagens diretas.