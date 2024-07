Nubank fora do ar: clientes relatam instabilidade em aplicativo

Fintech possui cerca de 92 milhões de clientes no Brasil - Foto: © Marcello Casal Jr | Agência Brasil

Nesta quarta-feira, 17, o aplicativo do Nubank, um dos bancos digitais maior número de clientes em todo o mundo, enfrentou instabilidade de acordo com relatos feitos por clientes. Segundo o site Downdetector, que faz reclamações sobre aplicativos, diz que o pico de notificações foi antes das 11h, mas continuaram a acontecer ao longo da tarde. Segundo os clientes, as principais dificuldades foram de login no aplicativo.

Nas redes sociais, o Nubank disse que os sistemas passam por uma oscilação, com retomada gradual da disponibilidade dos serviços. A fintech possui cerca de 92 milhões de clientes no Brasil, de acordo com dados da consultoria Sensor Tower referentes a abril.

Em nota, o Nubank informou que houve uma instabilidade no acesso ao seu aplicativo para parte dos clientes. Ainda segundo a nota, a disponibilidade dos serviços já está sendo retomada gradualmente.

