PLANO DE EMERGÊNCIA

Nubank oferece internet de emergência para todos os clientes; entenda

O serviço NuCel passa a oferecer uma Reserva de GB, seção de emergência que é ativada quando o usuário zera seu pacote de dados

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

02/09/2025 - 14:23 h
Banco digital, Nubank libera plano de emergência de internet
Banco digital, Nubank libera plano de emergência de internet

O serviço de telefonia NuCel, do banco digital Nubank, anunciou a chegada de um novo mecanismo de armazenamento de “Reserva de GB” nesta terça-feira, 02. Prevendo uma reserva de emergência que será ativada quando o usuário zerar seu estoque de internet móvel, informações do Tecnoblog.

A novidade vai beneficiar os 59.977 assinantes da prestadora de serviços de telefonia virtual.

Como vai funcionar a Reserva de GB?

  • De acordo com o Tecnoblog, o NuCel vai funcionar com validade de 365 dias, funcionando da seguinte forma:
  • O usuário faz o contrato do plano NuCel, escolhendo o número de gigas;
  • Em determinado momento ele utiliza tanto esse pacote que chega a 0;
  • Com isso, automaticamente a “Reserva de Gigabytes” é acionada, com franquia adicional de 2 GB para assinantes tradicionais do banco.

A reserva é liberada em pacotes de um giga por vez, que ficam ativos por 30 dias. O cliente que utilizar poucas vezes ao longo da janela de um ano. A ideia é que eles durem até o próximo ciclo de cobrança.

A quantidade de gigas disponíveis será definida de acordo com a relação do cliente com o Nubank:

  • Clientes do cartão Roxinho e outros serviços básicos: reserva com 2 GB
  • Clientes Nubank Plus ou Ultravioleta: reserva com 10 GB

Veja os preços dos planos

Os preços oficiais foram confirmados em outubro de 2024, atualmente sendo:

  • 20 GB por R$ 45/mês;
  • 25 GB por R$ 55/mês;
  • 35 GB por R$ 70/mês.

x