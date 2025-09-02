PLANO DE EMERGÊNCIA
Nubank oferece internet de emergência para todos os clientes; entenda
O serviço NuCel passa a oferecer uma Reserva de GB, seção de emergência que é ativada quando o usuário zera seu pacote de dados
O serviço de telefonia NuCel, do banco digital Nubank, anunciou a chegada de um novo mecanismo de armazenamento de “Reserva de GB” nesta terça-feira, 02. Prevendo uma reserva de emergência que será ativada quando o usuário zerar seu estoque de internet móvel, informações do Tecnoblog.
A novidade vai beneficiar os 59.977 assinantes da prestadora de serviços de telefonia virtual.
Como vai funcionar a Reserva de GB?
- De acordo com o Tecnoblog, o NuCel vai funcionar com validade de 365 dias, funcionando da seguinte forma:
- O usuário faz o contrato do plano NuCel, escolhendo o número de gigas;
- Em determinado momento ele utiliza tanto esse pacote que chega a 0;
- Com isso, automaticamente a “Reserva de Gigabytes” é acionada, com franquia adicional de 2 GB para assinantes tradicionais do banco.
A reserva é liberada em pacotes de um giga por vez, que ficam ativos por 30 dias. O cliente que utilizar poucas vezes ao longo da janela de um ano. A ideia é que eles durem até o próximo ciclo de cobrança.
A quantidade de gigas disponíveis será definida de acordo com a relação do cliente com o Nubank:
- Clientes do cartão Roxinho e outros serviços básicos: reserva com 2 GB
- Clientes Nubank Plus ou Ultravioleta: reserva com 10 GB
Veja os preços dos planos
Os preços oficiais foram confirmados em outubro de 2024, atualmente sendo:
- 20 GB por R$ 45/mês;
- 25 GB por R$ 55/mês;
- 35 GB por R$ 70/mês.
