IA do Whatsapp: como desativar e por que você deve fazer isso

Saiba como "desativar" a IA do WhatsApp - Foto: Divulgação

Uma das funções do Whatsapp que chegou revolucionando foi a adição da Meta AI ao aplicativo. No entanto, nem todas as pessoas se adaptaram à inteligência artificial.

Os motivos da não utilização da função podem ser por preocupação de privacidade ou por preferirem uma interface mais limpa.

Por mais que essa função não possa ser desativada ou desinstalada, ela pode ser minimizada com uma série de passos simples.

Veja como ocultar a Meta AI no Whatsapp

Acesse a conversa com o Meta AI no seu WhatsApp;

Clique no ícone de três pontos no canto superior direito (ou no menu, dependendo do aparelho);

Selecione a opção “Eliminar conversa” ou “Eliminar bate-papo”;

Confirme a exclusão.

Após isso, o Meta AI some da tela inicial e, caso o usuário volte a querer utilizá-la, basta buscar na barra de pesquisa e iniciar uma conversa.

Motivos para desativar a Meta AI

Por mais que a IA gere uma praticidade no dia a dia, a Meta AI do WhatsApp pode não te agradar em diversos motivos, por isso o interesse em desativá-la. Confira alguns motivos que possam levar a desativação da função:

Medo de que a inteligência artificial esteja coletando dados pessoais;

Preferência por um aplicativo mais “limpo” e objetivo;

Incerteza sobre como usar a ferramenta de forma útil;

Respostas imprecisas ou fora de contexto em interações anteriores.

A Meta AI compromete a segurança das conversas?

De acordo com a empresa responsável pela IA, a Meta, ela respeita todos os protocolos de segurança, não invadindo a privacidade de seus usuários. Vale lembrar que todas as mensagens do WhatsApp são criptografadas.