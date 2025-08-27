Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TECNOLOGIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TECNOLOGIA

IA do Whatsapp: como desativar e por que você deve fazer isso

Pessoas ainda desconfiam da função do aplicativo de mensagens

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

27/08/2025 - 16:00 h
Saiba como "desativar" a IA do WhatsApp
Saiba como "desativar" a IA do WhatsApp -

Uma das funções do Whatsapp que chegou revolucionando foi a adição da Meta AI ao aplicativo. No entanto, nem todas as pessoas se adaptaram à inteligência artificial.

Os motivos da não utilização da função podem ser por preocupação de privacidade ou por preferirem uma interface mais limpa.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Por mais que essa função não possa ser desativada ou desinstalada, ela pode ser minimizada com uma série de passos simples.

Veja como ocultar a Meta AI no Whatsapp

  • Acesse a conversa com o Meta AI no seu WhatsApp;
  • Clique no ícone de três pontos no canto superior direito (ou no menu, dependendo do aparelho);
  • Selecione a opção “Eliminar conversa” ou “Eliminar bate-papo”;
  • Confirme a exclusão.

Após isso, o Meta AI some da tela inicial e, caso o usuário volte a querer utilizá-la, basta buscar na barra de pesquisa e iniciar uma conversa.

Leia Também:

Controle de objetos com a mente: tecnologia revolucionária chega ao Brasil
Lançamento do iPhone 17 tem data revelada
Celular com "ar-condicionado"! Marca chinesa anuncia grande novidade

Motivos para desativar a Meta AI

Por mais que a IA gere uma praticidade no dia a dia, a Meta AI do WhatsApp pode não te agradar em diversos motivos, por isso o interesse em desativá-la. Confira alguns motivos que possam levar a desativação da função:

  • Medo de que a inteligência artificial esteja coletando dados pessoais;
  • Preferência por um aplicativo mais “limpo” e objetivo;
  • Incerteza sobre como usar a ferramenta de forma útil;
  • Respostas imprecisas ou fora de contexto em interações anteriores.

A Meta AI compromete a segurança das conversas?

De acordo com a empresa responsável pela IA, a Meta, ela respeita todos os protocolos de segurança, não invadindo a privacidade de seus usuários. Vale lembrar que todas as mensagens do WhatsApp são criptografadas.

  • As interações com o AI não acessam seus outros chats;
  • Não há escuta ativa nem uso do microfone;
  • Os dados não são compartilhados com terceiros.
  • As mensagens trocadas com o Meta AI não ficam salvas como histórico.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

inteligencia artificial Meta AI Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Saiba como "desativar" a IA do WhatsApp
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

Saiba como "desativar" a IA do WhatsApp
Play

Movie Gen: veja como funcionar nova plataforma de criar vídeos da Meta

Saiba como "desativar" a IA do WhatsApp
Play

Representantes de startups discutem tecnologia na Bahia; veja o evento

Saiba como "desativar" a IA do WhatsApp
Play

Apple lança quatro modelos de iPhone 14

x