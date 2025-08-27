Menu
HOME > TECNOLOGIA
ONDAS CELEBRAIS

Controle de objetos com a mente: tecnologia revolucionária chega ao Brasil

Aparelho parece um fone de ouvido, com um sensor posicionado na testa e um clipe preso à orelha

Jair Mendonça Jr

Jair Mendonça Jr

27/08/2025 - 12:18 h
Aparelho capta as ondas cerebrais e consegue identificar diferentes estados mentais
Aparelho capta as ondas cerebrais e consegue identificar diferentes estados mentais -

Um dispositivo inovador, desenvolvido por uma empresa norte-americana permite que objetos sejam controlados apenas com o poder da mente. Utilizando uma leitura não invasiva das ondas cerebrais, os criadores dizem que ele pode ser uma ferramenta eficaz para aprimorar o foco, o bem-estar e técnicas de meditação.

Batizado como MindWave, o aparelho parece um fone de ouvido, com um sensor posicionado na testa e um clipe preso à orelha. Segundo informações da empresa desenvolvedora, ele capta as ondas cerebrais e consegue identificar diferentes estados mentais, como atenção e relaxamento.

Esses sinais são transmitidos via bluetooth para um minicomputador, que interpreta os dados e os transforma em comandos para controlar objetos.

Experimentos no Brasil

A Faculdade de Informática e Administração Paulista (FIAP) está realizando testes com o MindWave para ajudar crianças a desenvolverem a concentração. A proposta é tornar o processo de atenção mais divertido e envolvente, utilizando uma abordagem lúdica para estimular o foco infantil.

A fabricante acredita que assa tecnologia tem grande potencial como ferramenta de apoio no desenvolvimento do autocontrole e da concentração, especialmente entre crianças. Além disso, pode ser aplicada em diversas áreas, como educação e saúde, promovendo avanços significativos no bem-estar e no aprendizado.

Tags:

tecnologia

Ver todas

x