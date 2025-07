Óculos, anéis e geladeiras; confira objetos equipados com IA

Jogador francês, Mbappé, um dos "garotos propaganda" da marca - Foto: Reprodução | Oakley

Com o avanço da tecnologia, o uso de Inteligências Artificiais, IAs, estão se tornando mais comuns a cada dia que passa, como na última sexta-feira, 20, quando a Meta, juntamente da Oakley, anunciou um óculos tecnológico com IA incorporada.

Seguindo essa linha, o Portal A TARDE separou uma lista de aparelhos e acessórios que possuem inteligência artificial acoplados para mais praticidade no dia a dia.

Relógios inteligentes

Um acessório que já está no meio das pessoas há um tempo já, os smartwatches também avançaram com a tecnologia, com os dispositivos mais recentes, como os Galaxy Watches, tanto o 7 quanto o Ultra, foram lançados com a Galaxy IA, inteligência artificial da Samsung, acopladas em seus sistemas para monitoramento e análise dos sinais vitais.

Relógio Samsung Galaxy 7, equipado com IA | Foto: Reprodução | Samsung

Os modelos são disponibilizados à venda pelo site oficial da Samsung custando, respectivamente, R$2.849,95 e R$ 4.749,05.

Relógio Samsung Galaxy Ultra, equipado com IA | Foto: Reprodução | Samsung

Anéis Inteligentes

Assim como os relógios inteligentes, os anéis chegam para ser, além de um acessório de moda, um monitorador de sinais vitais, neles a Galaxy IA além de monitorar a saúde, ela analisa os dados e fornece dicas personalizadas de saúde e sono.

O Galaxy Ring, como foi nomeado o acessório, pode ser encontrado no site oficial da Samsung, com tamanhos de 5 ao 15, com três opções de cores, titânio preto, titânio prata e titânio dourado, custando R$3.324,05 à vista.

Galaxy Ring, anel inteligente da Samsung | Foto: Reprodução | Samsung

Televisão com IA

As televisões com IA buscam oferecer uma visualização mais otimizada para o usuário. Atualmente, marcas como LG e Samsung oferecem modelos equipados com IA.

A LG fez o lançamento de sua linha de TVs equipadas com seu processador baseado em sua Inteligência Artificial Alfa 11, que, de acordo com a fabricante, melhora em até 70% o desempenho gráfico e até 30% em velocidade de processamento.

Televisão da Samsung equipada com IA | Foto: Reprodução | LG

Outra marca que aproveitou para utilizar inteligência artificial em suas TVs foi a Samsung, que aumentou o número de componentes neurais dos aparelhos de 64 para 512 com a ajuda do novo processador NQ8 AI Gen3. Com essa mudança, as novas linhas da fabricantes possuem recursos como o AI Upscaling Pro, que aprimora conteúdos SD e HD para 4K, além de evoluir o 4K para 8K.

Televisão da Samsung equipada com IA | Foto: Reprodução | Samsung

Geladeira com IA

Algumas geladeiras também acompanharam a evolução tecnológica, sendo integradas com IA que podem monitorar os itens armazenados e até produzir uma lista de compras atualizada com base nos últimos itens.

Algumas ainda, como o Family Hub RF27 564 L da Samsung, também possuem recursos visando o entretenimento, sendo possível reproduzir músicas, podcasts e até mesmo vídeos na tela acoplada em uma das portas.

Geladeira Family Hub RF27 564 L da Samsung | Foto: Reprodução | Samsung

Robô aspirador com IA

Outro produto do dia a dia que já recebeu uma versão equipada com IA foram os robôs aspiradores, dispositivos projetados para limpar automaticamente o chão sem nenhuma intervenção humana.

A principal função da tecnologia nesses eletrodomésticos está ligada ao reconhecimento do terreno a ser limpado, sendo possível de reconhecer obstáculos, áreas para evitar e entender os melhores padrões para limpeza.