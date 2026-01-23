Menu
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

Pesquisador encontra banco de dados com 149 milhões de senhas expostas

Credenciais teriam sido coletadas por meio de infostealers

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

23/01/2026 - 20:06 h | Atualizada em 23/01/2026 - 20:34
Um banco de dados contendo cerca de 149 milhões de senhas expostas foi encontrado na internet por um pesquisador de cibersegurança da Ucrânia. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 23.

Segundo o pesquisador Jeremiah Fowler, os dados incluem:

  • e-mails;
  • nomes de usuários;
  • senhas associados a serviços como Gmail, Facebook, Instagram, Yahoo e até domínios governamentais, incluindo registros ligados ao gov.br.

O material reunia aproximadamente 96 GB de informações de usuários de diversos países.

Programas maliciosos

De acordo com Fowler, as credenciais teriam sido coletadas por meio de infostealers, programas maliciosos usados para roubar dados diretamente de computadores infectados. Não há confirmação sobre quem reuniu o banco de dados nem se as informações chegaram a ser usadas em crimes.

Xiaomi anuncia chegada de três celulares ao Brasil; veja preços
Adeus, robôs aspiradores: novo aparelho promete deixar a casa brilhando

O que as empresas dizem?

O Google afirmou que os dados "não resultam de uma falha em seus sistemas, mas de uma compilação de credenciais obtidas por malware de terceiros ao longo do tempo, e que adota medidas automáticas para proteger contas expostas".

O Ministério da Gestão negou qualquer invasão ou vazamento na plataforma gov.br e orientou usuários a não compartilharem senhas e a ativarem a verificação em duas etapas.

Após alerta ao provedor de hospedagem, o banco de dados foi retirado do ar e as informações ficaram inacessíveis. O caso segue sob acompanhamento de especialistas em segurança digital.

x