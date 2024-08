Prejuízo do apagão cibernético global pode chegar a US$ 1 bilhão

Milhares de voos foram interrompidos com o apagão - Foto: OSCAR DEL POZO/AFP

O apagão cibernético global que atingiu diversos países ao redor do mundo, inclusive o Brasil, na última sexta-feira, 19, pode ter impacto financeiro que pode ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão.

Apesar de serem apenas expectativas, já que ainda é cedo para se mensurar um impacto deste tamanho, especialistas apontam que os prejuízos podem ser facilmente significativos para as companhias aéreas.

“Essa interrupção está afetando um número muito maior de consumidores e empresas de uma forma que varia de inconveniência a sérias interrupções e resultou em custos do próprio bolso que não poderão ser recuperados facilmente”, disse Patrick Anderson, CEO do Anderson Economic Group, empresa de pesquisa especializada em estimar o custo econômico de eventos.

Milhares de voos foram interrompidos com o apagão. No mesmo dia, as principais companhias aéreas dos Estados Unidos, incluindo Delta, United e American Airlines, suspenderam os voos devido a "problemas de comunicação", informou a Administração Federal de Aviação (FAA).

Segundo estimativa da FlightAware, mais de 21.000 voos enfrentaram atrasos em todo o mundo. Enquanto isso, a Cirium observou que cerca de 4,2% de todos os voos programados nos EUA foram cancelados, um número muito acima do normal para este período do dia.

O pane sistemático foi causado por uma falha em uma atualização de conteúdo para computadores com o sistema operacional Windows, da Microsoft, relacionados ao sensor Falcon pela empresa de segurança cibernética CrowdStrike. Em nota, a empresa assumiu a responsabilidade pelo apagão cibernético que afetou diversas empresas e serviços em diversos países.