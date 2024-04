Programas atraem brasileiros para trabalhar com games na Europa | A TARDE

Não é novidade que o mercado de games no mundo tem crescido, e muito. No último levantamento da Associação Brasileira de Desenvolvedoras de Jogos Digitais (Abragames), o Brasil teve um faturamento de RS 1,2 bilhão no setor em 2022. Mais atraente ainda é trabalhar em uma das maiores desenvolvedoras de jogos da Europa: a Finlândia.

Conhecido por ter estúdios mundialmente conhecidos, como Remedy (Alan Wake) e Rovio (Angry Birds) e a Fingersoft, o país também se destaca pelas diversas oportunidades de trabalho na área. Em 2023, cerca de 138 cidadãos brasileiros candidataram-se à primeira autorização de residência com base no trabalho na Finlândia. Desse total, as principais empresas do país de TI e de jogos, como a Nokia e a Supercell, se destacam com talentos brasileiros.

O Work in Finlândia é um sistema de captação de talentos internacionais e de fundadores de startups para trabalhar em empresas do país. A iniciativa foi criada por organizações do setor público e faz parte do programa Talent Boost.

Atualmente o país tem enfrentado uma escassez de talentos, necessitando de 130 mil novos especialistas até 2030 - isso porque a Finlândia é um dos países que menos cresce em todo mundo. Além da área tecnológica, o programa também abre oportunidades nas áreas de engenharia, saúde e educação infantil, bioeconomia, energia renovável, alimentos, computação quântica, telecomunicações, e etc.

A remuneração das oportunidades também atraem os brasileiros. Além de contar com benefícios de acordo com a legislação finlandesa e as convenções coletivas, os beneficiados também contam com bônus. Um engenheiro de desenvolvimento de Software, por exemplo, pode ganhar um salário médio anual de 51.622 euros e o de um engenheiro de Desenvolvimento de Software Sênior de 63.618 euros.

Para se candidatar, o interessado deve entrar no site Work in Finland e conferir as vagas disponíveis que se encaixam no perfil.

A Áustria também conta com um programa de trabalho para brasileiros nas áreas de TI, tecnologia dos metais, engenharia elétrica e saúde. A iniciativa, fundada em 2019 como um departamento da Agência Empresarial Austríaca (ABA), também visa conectar trabalhadores qualificados internacionais com vagas em empresas austríacas.

Mais de 601 empresas estão conectadas ao programa, com mais de 1.595 oportunidades de trabalho. Atualmente, a iniciativa conta com 281 trabalhadores internacionais qualificados.

Basicamente os interessados criam seus perfis profissionais, publicam. Empresas conferem os perfis dos candidato ou os seus anúncios de emprego e conectar-se. Muitas funções adicionais do Talent Hub, como o agente de empregos ou a criação automática de currículos e cartas de apresentação, tornam a procura de empregos ou candidatos internacionais fácil e rápida. Para conferir quais oportunidades estão disponíveis, os interessados devem acessar o site Work in Áustria.

*Repórter viajou a convite da Stone.