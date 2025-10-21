Proteção digital: Meta divulga guia para se proteger de golpes online

Meta lança cartilha de proteção digital - Foto: Divulgação

A Meta, empresa de tecnologia responsável por gerenciar aplicativos como o Facebook, WhatsApp e Instagram, publicou nesta terça-feira, 21, um guia com orientações para como se proteger digitalmente. A iniciativa faz parte de uma campanha global de conscientização contra golpes virtuais.

Além do guia, a Meta ainda apresentou novos recursos e ferramentas para reforçar a proteção dos usuários em seus servidores.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre uma das novidades está o lançamento de um aviso no WhatsApp que aparece quando o usuário tenta compartilhar a tela em uma chamada com um contato não registrado.

Guia de proteção digital da Meta

A Meta apresentou alguns tópicos para se proteger de fraudes em seus aplicativos:

Tentativas de golpes mais comuns Como se proteger de golpes nas redes sociais? Ferramentas anti golpes mais recentes para utilizar nas redes da Meta

Golpes mais comuns

Serviços falsos de reformas de casas e renegociações de dívidas

Nesse golpe, os golpistas criam sites destinados a solicitação de informações pessoais com o pretexto de oferecer benefícios governamentais, incluindo:

Renegociação de dívidas;

Reformas residenciais baratas ou sem custos.

Eles tentam atrair as pessoas para esses sites por meio de anúncios online, incluindo o Facebook e o Google.

Serviços fraudulentos de recuperação de dinheiro

Os golpistas criam sites se passando por um portal oficial do Centro de Queixas de Crimes na Internet (IC3) do FBI, com o pretexto de ajudar a recuperar fundos perdidos.

Somado a isso, os golpistas mantêm contas falsas em diversas redes sociais, como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e X, antigo Twitter, para passar mais credibilidade à vítima.

Serviços de falso atendimento ao cliente

Nesta modalidade, os golpistas criam contas e páginas falsas no Facebook, fingindo serem representantes de atendimento ao cliente de diversas empresas, como companhias aéreas, agências de viagens, bancos, etc.

Eles respondem os comentários em postagens de marcas oficiais tentando atrair pessoas que estejam reclamando de um produto e as redirecionando para troca de mensagens diretas ou formulários do Google, sob um pretexto de reembolso.

Como se proteger de golpes nas redes, segundo a Meta

De acordo com a Meta, o usuário deve tomar cuidado com mensagens ou chamadas de voz não solicitadas e nunca compartilhar dados pessoais ou financeiros, como números de documentos ou contas.

Essas medidas devem ser tomadas principalmente em respostas a ligações, e-mails ou mensagens inesperadas, visto que empresas verificadas e órgãos do governo não solicitam esse tipo de informação.

Somado a isso, é muito importante manter a calma quando receber esses tipos de mensagens, visto que a maioria dos golpes tentam criar uma situação de urgência ou pânico.

Além disso, é recomendado que o usuário sempre tente entrar em contato com os canais oficiais de atendimento ao cliente, caso precisar de ajuda, ligue para a central de atendimento ou acessar o site oficial do serviço em questão para verificar as informações.

Finalizando, evite abrir links de endereços duvidosos ou desconhecidos além de postar reclamações em fóruns públicos, visto que os golpistas monitoram esses meios para buscar novas vítimas.

Ferramentas anti golpes da Meta

Além da cartilha, a Meta lançou algumas ferramentas anti golpe em suas redes, como no WhatsApp, onde a empresa passou a exibir avisos quando o usuário tenta compartilhar a tela com um contato desconhecido em uma chamada de vídeo.

Além disso, a Meta adicionou uma detecção de golpes mais avançada nas conversas do Messenger, app de conversas ligado ao Facebook. Quando essa função está ativa e um novo contato envia uma mensagem provavelmente fraudulenta, o usuário é avisado.

Com esse aviso, é oferecida uma opção do usuário enviar as mensagens mais recentes da conversa para uma análise por IA.

Outra medida foi implementada no Facebook, Messenger e WhatsApp, onde o usuário pode configurar senhas de acesso para tornar o login mais seguro, utilizando a mesma impressão digital, reconhecimento facial ou PIN já utilizado no celular para verificação de sua identidade.

Finalizando, no Facebook e Instagram, é possível que o usuário realize um Check Up de segurança para revisar suas configurações e obter recomendações sobre ações de segurança, como atualizar a senha.

Já para o WhatsApp, a função orienta o usuário é orientado por meio de configurações importantes de privacidade, para que o aplicativo esteja em um nível satisfatório de proteção.