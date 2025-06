Saiba as cinco profissões que devem ser substituídas por IA

Confira profissões que podem ser substituídas por IA - Foto: Reprodução | Freepik

A Inteligência Artificial (IA) já deixou de ser algo do imaginário geral há muito tempo, estando presente em diversas coisas do dia a dia, como em nossos próprios celulares. Com esse avanço, diversas profissões correm riscos de serem “extinguidas” e serem feitas somente por uma IA.

De acordo com uma pesquisa da Organização Mundial do Trabalho, OIT, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisa da Polônia (NASK), um em cada quatro empregos no mundo está potencialmente exposto à sofrer alguma transformação por conta da Inteligência Artificial.

Formas de exposição em quatro grupos

Gradiente 1: A maioria das tarefas tem pouca chance de serem automatizadas, mas algumas poucas podem ser muito afetadas.

A maioria das tarefas tem pouca chance de serem automatizadas, mas algumas poucas podem ser muito afetadas. Gradiente 2: O trabalho tem uma mistura equilibrada de tarefas que podem ou não ser automatizadas.

O trabalho tem uma mistura equilibrada de tarefas que podem ou não ser automatizadas. Gradiente 3: Muitas tarefas têm alto potencial de automação, mas ainda há bastante variação entre elas.

Muitas tarefas têm alto potencial de automação, mas ainda há bastante variação entre elas. Gradiente 4: Quase todas as tarefas têm alto risco de serem automatizadas, com pouca variação entre elas.

Profissões que podem ser substituídas por Inteligências Artificiais

Dados e Tarefas administrativas

Uma área onde se busca a precisão e velocidade, está “na mira” das Inteligências Artificiais, visto que essa tecnologia pode processar e organizar dados de forma rápida e precisa.

Ameaçando áreas como digitalização de documentos e triagem de informações. Por serem tarefas repetitivas e baseadas em regras quase que exatas, são constantemente ameaçadas por IAs.

Com isso, sistemas inteligentes farão a separação, organização e gerência dos dados de forma mais precisa e eficiente, abrindo tempo para que os humanos executem outras função.

Atendimento ao cliente

Esse setor já passa por algumas mudanças de automação, com chatbots e assistentes virtuais movidos por uma IA já estando disponíveis no mercado.

Por mais que a empatia humana e suas habilidades de comunicação ainda sejam muito valorizadas, vários cargos já estão ameaçados ou foram substituídos, principalmente em atendimentos iniciais.

O motivo dessa substituição é a capacidade da IA gerenciar grandes volumes de dados, possibilidade de oferecer atendimento personalizado, de acordo com os prompts, comandos, passados para eles.

Caixista de supermercado

Esta é uma área onde a IA já evoluiu muito também, visto o crescimento dos pontos de autoatendimento e caixas automáticos em supermercados e lojas, com isso, reduzindo a necessidade de humanos trabalhando neste setor.

Somado a isso, estes sistemas podem gerenciar transações de forma independente, controlar o estoque e oferecer experiências de compras personalizadas.

Funções analíticas básicas

Alguns trabalhos de análise básicos, como finanças simples ou relatórios também podem estar na mira das IAs, já que, com o comando certo, esses sistemas podem analisar e grandes conjuntos de dados em um tempo muito curto, além de identificar tendências e gerar relatórios de forma mais eficiente que humanos.

Traduto

A área da tradução também é um posto que pode estar ameaçado pelas IAs. Tradutores automatizados já vêm sendo cada vez mais utilizados nos últimos anos, visto que, até o Google, começou a aderir um tradutor automático no seu aplicativo de chamadas, o Meet.

Por mais que algumas traduções precisem de um tato mais humano, por conta de sentimentos e vícios de linguagem específicos, para traduções pontuais e simples, a IA poderia dar conta do trabalho.