Senha fraca: 6 motivos que transformam você em um alvo fácil de hackers

Especialistas apontam motivos para peossas preferirem s - Foto: Reprodução | Agência Brasil

Uma grande parte dos ataques cibernéticos de hoje em dia se dão por conta de que os golpistas estão cada vez mais atentos em encontrar brechas em sistemas de segurança, tanto em sistemas pessoais, quanto em corporativos. Esse índice crescente de ataques e invasões visando causar danos é um alerta para a necessidade de uma atenção redobrada aos quesitos de cibersegurança.

Segundo o membro sênior do IEEE, Euclides Chuma, também pesquisador da Unicamp, “o aumento dos ataques cibernéticos se associa ao nível de conscientização ainda longe do ideal das pessoas, e, consequentemente, os hackers se aproveitam de usuários finais ou envolvidos naquele modelo que, por desaviso ou má-fé, abrem espaço para o sucesso dessas investidas”.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Normalmente, a falha está ligada à escolha das senhas de acesso dos sistemas, redes sociais e outras contas, que muitas vezes é mais fraca que o recomendado pelas empresas.

Motivos pelos quais as pessoas preferem senhas "fracas"

Alguns motivos pelos quais o uso de senhas fracas podem colocar as pessoas em risco de ataques online foram enumerados pelo membro sênior do IEEE e professor titular do IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo), Márcio Andrey Teixeira, junto do pesquisador da Unicamp, Euclides Chuma.

1- Pouco uso dos aparelhos

Diversos usuários alegam que por não usarem um aparelho de forma recorrente, optam por uma senha de fácil acesso por terem receio de esquecerem ao usar novamente.

2- Vários dispositivos em uso com a mesma senha

O recomendado é que as pessoas criem uma senha para cada perfil ou sistema, porém muitas vezes não é possível lembrar de todas, por isso, as pessoas optam por utilizarem as mesmas combinação, o que aumenta os riscos de serem hackeadas e ainda pode gerar um efeito dominó, já que todos os dispositivos tendo a mesma senha, todos podem ser alvos do mesmo hacker.

3 - Acesso com a mesma senha de email ou rede social

Utilizar uma unica senha para os emials ou redes sociais parece bem vantajoso, bastando somente uma senha forte (mais fácil de ser lembrada e, portanto, bem mais segura) para conseguir acessar um volume maior de dispositivos.

Porém, um dos pontos de ressalva é: por mais complexa que a senha possa ser, se for descoberta ela permite ao hacker o acesso a todos os seus sistemas de uma vez só. E fatalmente ele fará isso. Outro ponto de atenção: e se, por algum motivo, você esquecer essa senha mestre e não conseguir recuperá-la?

4 - Uso de autenticação em dois fatores

Provavelmente a opção mais segura de todas, e que pode ser associada à prática do item anterior, compensando suas brechas de segurança. A preocupação é manter o vínculo dessa autenticação restrito a apenas um telefone celular, por exemplo. Perdê-lo por acidente ou ser furtado pode significar o impedimento de acesso a essas contas definitivamente.

5 - Anotar em arquivos no PC ou cadernos e agendas

O ponto negativo desse item é somente o local onde as senhas ficarem armazenadas, caso fiquem em um de bloco de notas no celular ou PC, uma invasão mais sofisticada pode colocar esse usuário em risco.

Se a fonte de lembrança for analógica, como um caderno ou agenda, existe a possibilidade de extravio, perda ou mesmo que seja vista por quem não deveria fazê-lo.

6 - Manter todos os acessos logados em um dispositivo confiável

Caso de contas e redes sociais abertas no celular ou no computador pessoal. Se esse dispositivo for furtado, precisar passar por reparo (sem que os acessos tenham sido deslogados), ou mesmo se o aparelho for hackeado, todos os acessos estarão liberados ao invasor. Até a vítima notar o problema o estrago já pode ter sido grande.