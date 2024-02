Teams, plataforma da Microsoft, apresenta instabilidade | A TARDE

Usuários do Teams, da Microsoft, relataram, nesta sexta-feira, 26, dificuldades ao acessar a plataforma.

De acordo com o Downdetector, site que rastreia instabilidade de aplicativos e sites em vários países, foram registrados problemas a partir das 13h03 (horário de Brasília). O maior pico de reclamações ocorreu às 15h33, com mais de 1.900 notificações.

A maioria das reclamações no X (antigo Twitter) apontam para dificuldade em carregar a página e enviar mensagens e arquivos. No espaço virtual focado no mercado corporativo e estudantil, é possível compartilhar arquivos, calendários e chamadas de vídeo em grupo.

No perfil do X, o Microsoft está informando os detalhes da investigação realizada pela empresa na plataforma. Estão sendo realizadas medidas no servidor 'para remediar o impacto'. A empresa informou entretanto, que está tendo dificuldades com resolução de problemas nas regiões da América do Norte e do Sul.

"Nossos esforços de otimização de serviços de rede e back-end estão em andamento e estamos monitorando sinais positivos de telemetria interna para confirmar que nossas mitigações estão efetivamente reduzindo o impacto para os clientes", diz nota.