FIM DOS UBERS?
Tesla expande serviço de robotáxis e chega a novas cidades
Novidade foi informada pela empresa nas redes sociais
A Tesla vem ampliando seus serviços de robotáxis nos Estados Unidos, alcançando mais cidades do país. A novidade foi informada pela empresa por meio de suas redes sociais.
O serviço agora chega às cidades de Dallas e Houston, no estado do Texas, de acordo com comunicado divulgado pela companhia. A publicação inclui um vídeo que mostra o veículo operando sem a presença de condutores humanos.
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Serviços de robotáxis
O início das atividades ocorreu em 2025, na cidade de Austin. Com a expansão, a Tesla passa a oferecer o serviço em três cidades, todas no Texas.
Em 2026, a empresa iniciou a oferta de trajetos que não exigem a presença de motoristas no veículo em Austin, representando um avanço na tecnologia desenvolvida pela companhia.
Robotáxis são confiáveis?
Apesar da expansão, o serviço de robotáxis ainda gera debates. Em fevereiro deste ano, um documento apontou que cerca de 14 acidentes envolveram veículos autônomos desde o início das operações.
Além disso, a expansão segue de forma modesta. Segundo o site Robotaxi Tracker, há registro de apenas um veículo em operação nas novas cidades atendidas. Em Austin, cerca de 46 veículos estão ativos.
Mesmo com o avanço, a empresa ainda enfrenta o olhar atento do público e de órgãos reguladores responsáveis pela inovação no setor de veículos autônomos.
Robotaxi now rolling out in Dallas & Houston 🤠 pic.twitter.com/G3KFQwqGxB— Tesla Robotaxi (@robotaxi) April 18, 2026
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