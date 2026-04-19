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FIM DOS UBERS?

Tesla expande serviço de robotáxis e chega a novas cidades

Novidade foi informada pela empresa nas redes sociais

Agatha Victoria Reis
Por

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Robotáxis nos Estados Unidos
Robotáxis nos Estados Unidos -

A Tesla vem ampliando seus serviços de robotáxis nos Estados Unidos, alcançando mais cidades do país. A novidade foi informada pela empresa por meio de suas redes sociais.

O serviço agora chega às cidades de Dallas e Houston, no estado do Texas, de acordo com comunicado divulgado pela companhia. A publicação inclui um vídeo que mostra o veículo operando sem a presença de condutores humanos.

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Serviços de robotáxis

O início das atividades ocorreu em 2025, na cidade de Austin. Com a expansão, a Tesla passa a oferecer o serviço em três cidades, todas no Texas.

Em 2026, a empresa iniciou a oferta de trajetos que não exigem a presença de motoristas no veículo em Austin, representando um avanço na tecnologia desenvolvida pela companhia.

Robotáxis são confiáveis?

Apesar da expansão, o serviço de robotáxis ainda gera debates. Em fevereiro deste ano, um documento apontou que cerca de 14 acidentes envolveram veículos autônomos desde o início das operações.

Além disso, a expansão segue de forma modesta. Segundo o site Robotaxi Tracker, há registro de apenas um veículo em operação nas novas cidades atendidas. Em Austin, cerca de 46 veículos estão ativos.

Mesmo com o avanço, a empresa ainda enfrenta o olhar atento do público e de órgãos reguladores responsáveis pela inovação no setor de veículos autônomos.

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Tags:

autos tecnologia

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