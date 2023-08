Veja como transformar áudio em texto no WhatsApp

Um recurso que converte mensagens de áudio em texto já está liberado no WhatsApp. E é bem fácil de usar. Nas configurações do WhatsApp, é só clicar em “Conversas”, depois habilitar a opção de “Transmissão de Mensagem por Voz”. Em seguida, quando receber o áudio, o WhatsApp vai deixar a transcrição embaixo da mensagem.

O recurso não aparece para você?

É necessário checar se o celular está habilitado com a última versão disponível do WhatsApp. Além disso, o recurso, que está em fase de testes, pode demorar para chegar no aparelho.

Outra opção

Também pode tentar a opção “Vira Texto”, ou bot de transcrição do WhatsApp. Funciona tanto em celulares Android quanto em iPhone. Para usá-lo, é necessário adicionar o contato do “Vira Texto”: (31) 9-7228-0540. Depois, é só aceitar os termos de serviço da ferramenta e enviar os áudios. A função vai devolver a transcrição como uma mensagem.