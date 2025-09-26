ALERTA
A doença rara que levou Evaristo Costa a situações de constrangimento
Jornalista defende uso do cordão de girassol para doença
Por Isabela Cardoso
O jornalista Evaristo Costa voltou às redes sociais nesta quarta-feira, 24, para falar sobre os desafios que enfrenta em razão da Doença de Crohn, enfermidade inflamatória crônica rara que atinge o intestino. Em tom de desabafo, ele contou episódios de constrangimento vividos em locais públicos e destacou a importância do uso do cordão de girassol, símbolo que identifica pessoas com deficiências ocultas.
Evaristo revelou que um dos momentos mais difíceis aconteceu durante um voo, quando precisou usar o banheiro com urgência, mas encontrou uma longa fila. “Não é ir uma vez ou duas vezes, é ir 20, 30, 40 vezes”, explicou o jornalista ao destacar como as crises podem ser incapacitantes.
Outro episódio relatado ocorreu em um restaurante, onde foi impedido de usar o banheiro sem antes consumir. “Perguntei se podia primeiro usar o banheiro e depois consumir, e a resposta foi não. O constrangimento foi enorme”, contou.
Segundo ele, situações como essas poderiam ter sido evitadas se estivesse usando o cordão de girassol, criado para sinalizar condições de saúde que não são visíveis. “Ninguém é obrigado a usar, mas o cordão facilita a comunicação imediata e pode evitar muito sofrimento”, disse.
Atualmente em remissão da doença, o ex-apresentador aproveitou o relato para reforçar a importância da conscientização sobre deficiências invisíveis, como Crohn, síndrome do intestino irritável e outras condições que impactam a rotina.
