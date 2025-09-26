Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ALERTA

A doença rara que levou Evaristo Costa a situações de constrangimento

Jornalista defende uso do cordão de girassol para doença

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

26/09/2025 - 18:55 h | Atualizada em 26/09/2025 - 19:07
Evaristo Costa relata constrangimento e expõe luta contra doença rara
Evaristo Costa relata constrangimento e expõe luta contra doença rara -

O jornalista Evaristo Costa voltou às redes sociais nesta quarta-feira, 24, para falar sobre os desafios que enfrenta em razão da Doença de Crohn, enfermidade inflamatória crônica rara que atinge o intestino. Em tom de desabafo, ele contou episódios de constrangimento vividos em locais públicos e destacou a importância do uso do cordão de girassol, símbolo que identifica pessoas com deficiências ocultas.

Evaristo revelou que um dos momentos mais difíceis aconteceu durante um voo, quando precisou usar o banheiro com urgência, mas encontrou uma longa fila. “Não é ir uma vez ou duas vezes, é ir 20, 30, 40 vezes”, explicou o jornalista ao destacar como as crises podem ser incapacitantes.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Outro episódio relatado ocorreu em um restaurante, onde foi impedido de usar o banheiro sem antes consumir. “Perguntei se podia primeiro usar o banheiro e depois consumir, e a resposta foi não. O constrangimento foi enorme”, contou.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Evaristo Costa (@evaristocostaoficial)

Segundo ele, situações como essas poderiam ter sido evitadas se estivesse usando o cordão de girassol, criado para sinalizar condições de saúde que não são visíveis. “Ninguém é obrigado a usar, mas o cordão facilita a comunicação imediata e pode evitar muito sofrimento”, disse.

Atualmente em remissão da doença, o ex-apresentador aproveitou o relato para reforçar a importância da conscientização sobre deficiências invisíveis, como Crohn, síndrome do intestino irritável e outras condições que impactam a rotina.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Doença de Crohn evaristo costa Inclusão social

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Evaristo Costa relata constrangimento e expõe luta contra doença rara
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Evaristo Costa relata constrangimento e expõe luta contra doença rara
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Evaristo Costa relata constrangimento e expõe luta contra doença rara
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Evaristo Costa relata constrangimento e expõe luta contra doença rara
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x