A doença rara que levou Evaristo Costa a situações de constrangimento

Evaristo Costa relata constrangimento e expõe luta contra doença rara - Foto: Reprodução | Instagram

O jornalista Evaristo Costa voltou às redes sociais nesta quarta-feira, 24, para falar sobre os desafios que enfrenta em razão da Doença de Crohn, enfermidade inflamatória crônica rara que atinge o intestino. Em tom de desabafo, ele contou episódios de constrangimento vividos em locais públicos e destacou a importância do uso do cordão de girassol, símbolo que identifica pessoas com deficiências ocultas.

Evaristo revelou que um dos momentos mais difíceis aconteceu durante um voo, quando precisou usar o banheiro com urgência, mas encontrou uma longa fila. “Não é ir uma vez ou duas vezes, é ir 20, 30, 40 vezes”, explicou o jornalista ao destacar como as crises podem ser incapacitantes.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Outro episódio relatado ocorreu em um restaurante, onde foi impedido de usar o banheiro sem antes consumir. “Perguntei se podia primeiro usar o banheiro e depois consumir, e a resposta foi não. O constrangimento foi enorme”, contou.

Segundo ele, situações como essas poderiam ter sido evitadas se estivesse usando o cordão de girassol, criado para sinalizar condições de saúde que não são visíveis. “Ninguém é obrigado a usar, mas o cordão facilita a comunicação imediata e pode evitar muito sofrimento”, disse.

Atualmente em remissão da doença, o ex-apresentador aproveitou o relato para reforçar a importância da conscientização sobre deficiências invisíveis, como Crohn, síndrome do intestino irritável e outras condições que impactam a rotina.