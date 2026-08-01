Ana Maria Braga é internada em hospital de São Paulo

A apresentadora Ana Maria Braga foi internada na última sexta-feira, 31, em um hospital particular de São Paulo para realizar exames de rotina. A apresentadora recebeu alta no mesmo dia e já está em casa.

Segundo a assessoria, entrada no hospital fazia parte de uma agenda previamente programada para a realização de exames de rotina e de imagem.

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Antes de seguir para o hospital, Ana Maria cumpriu um compromisso profissional no interior de São Paulo. Ela retornou de helicóptero e desembarcou diretamente no hospital para realizar os procedimentos médicos agendados.

De acordo com a equipe da apresentadora, os exames foram concluídos normalmente e ela recebeu alta logo depois, retornando para casa no mesmo dia. "A Ana Maria tinha esses exames de rotina já agendados. Ela fez os exames, terminou os procedimentos e foi para casa. Está em casa", informou a assessoria.

Mais Você deve seguir sem mudanças

A equipe também afirmou que a internação não interfere na agenda profissional da apresentadora. A expectativa é que Ana Maria Braga comande normalmente o Mais Você na próxima segunda-feira, 3 de agosto, já que não há qualquer restrição médica relacionada ao trabalho.