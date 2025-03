Após nova contratação, Casemiro Neto pode deixar a TV Aratu?

Apresentador Casemiro Neto - Foto: Reprodução/TV Aratu

A notícia de que Alex Silvestre, ex-repórter da Record Bahia, assumirá em breve a apresentação do programa Bom Dia Bahia na TV Aratu, filiada do SBT em Salvador, surpreendeu a todos nesta quinta-feira (20). A informação foi revelada pela coluna 'Sabendo Com Vini', do Portal MASSA!, um dia após o pernambucano anunciar sua saída da Record Bahia.

Rumores indicam que o experiente apresentador estaria deixando a TV Aratu, especialmente após a circulação de informações nos bastidores do jornalismo baiano de que não teria renovado contrato com a emissora, que vigora até fevereiro deste ano.

Alex Silvestre é o mais novo contratado da TV Aratu | Foto: Reprodução/TV Aratu / Instagram Alex Silvestre

A reportagem do Portal MASSA! entrou em contato com Casemiro Neto para apurar as informações que circulam na imprensa baiana.

Leia a notícia completa na coluna 'Sabendo Com Vini', do Portal Massa!