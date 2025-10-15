Menu
PRONUNCIAMENTO

Galã da Globo é detonado por namorar atriz 17 anos mais nova

Ator decidiu romper o silêncio após receber críticas

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

15/10/2025 - 7:58 h | Atualizada em 15/10/2025 - 9:34
Ator fez parte do elenco da novela ‘Renascer’, da Globo
Ator fez parte do elenco da novela ‘Renascer’, da Globo -

O ator da Globo Marcello Melo Jr. se manifestou, na terça-feira, 14, após ser criticado sobre o relacionamento com a atriz Mell Muzillo. Os comentários negativos surgiram devido à diferença de idade entre eles, que é de 17 anos. Enquanto o galã tem 37 anos de idade, a atriz tem 20.

Uma internauta chamou atenção para a diferença de idade de quase duas décadas entre eles. A dona do perfil que fez o comentário ainda aumentou a distância. Ela disse que Marcello tinha 40 anos e a jovem 18.

Diante da situação, o protagonista de “Arcanjo Renegado” decidiu romper o silêncio e se “pronunciar”, mas de uma maneira irônica. “Nota oficial! Me ajudem a compartilhar, por favor”, iniciou na legenda. “Pô, vou falar para vocês. Na internet, tem horas que… eu não sou de ficar respondendo as coisas não, mas essa não tem como ficar falado”, seguiu o ator.

Na sequência, o vídeo é interrompido por uma arte gráfica que simula a falta de conexão com a internet, a fim de brincar com os seguidores. E, ao que parece, o objetivo foi cumprido. Nos comentários, alguns perfis brincaram com a situação.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por 𝙼𝚊𝚛𝚌𝚎𝚕𝚕𝚘 𝙼𝚎𝚕𝚘 𝚓𝚛 (@marcellomelojr)

Marcello Melo Jr. e Mell Muzillo começaram a se relacionar durante as gravações de ‘Renascer’, da Globo, em 2024. Eles interpretaram, respectivamente, José Bento e Ritinha. Na época, os rumores de romance não foram confirmados pelos atores.

A oficialização do namoro aconteceu já na reta final daquele ano, e desde então eles colecionam aparições públicas e interações nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Mell 🏹 (@mellmuzzillo)

Tags:

Globo Marcello Melo Jr.

x