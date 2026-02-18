Atriz da Globo se derrete por Filho de Gandhy: "Me apaixonei"

Famosa esteve presente no Carnaval de Salvador - Foto: Reprodução| Instagram

Passando o Carnaval em Salvador, a atriz Giovana Cordeiro protagonizou uma cena de romance durante a festa. Para os baianos, é tradicional o costume dos Filhos de Gandhy entregarem um colar em troca de um beijo, para a famosa não foi diferente.

Nas redes sociais, a atriz compartilhou o momento em que um Filho de Gandhy vai até ela, no camarote, e lhe entrega um colar, mas sem o beijo. A famosa escreveu no vídeo: “Me apaixonei”.

O momento bombou nas redes sociais, e os internautas reagiram. “Eu, que nem ganhei colar, já me apaixonei. Imagina ela kkk”, comentou um. Outro afirmou: “Gaiatice gostosa que só Salvador proporciona rs”.

Já nesta última terça-feira, 17, ao ir embora da capital baiana, a atriz compartilhou nas redes sociais que os internautas encontraram o Filho de Gandhy que lhe deu o colar. Ela ainda brincou, dizendo que não queria ir embora e que pensou até em sair do avião.

Colar por um beijo

A entrega da tradicional guia do Filhos de Gandhy é uma das tradições mais simbólicas do Carnaval de Salvador.

Vestidos de branco, os integrantes do afoxé distribuem os colares de contas azul e branco como símbolo de paz e, em muitos casos, a oferta vem acompanhada de um beijo trocado com foliões.

