“Bicha nojenta”: conheça ex-apresentadora da Globo presa por homofobia

A moça foi presa em flagrante - Foto: Reprodução | TV Globo

Adriana Ramos se envolveu em uma confusão no último sábado, 14, em São Paulo. A ex-apresentadora da Globo foi detida por homofobia após ser acusada de proferir ofensas preconceituosas contra um rapaz em um café, localizado no Shopping Iguatemi.

Segundo informações da vítima, o arquiteto Gabriel Saraiva, a jornalista o chamou de de “bicha nojenta” e “assassino” durante uma discussão entre eles. As ofensas foram gravadas por mais de uma câmera de celular e o caso foi registrado como injúria, no 14° DP, em Pinheiros, cidade paulista.

Em entrevista a TV Globo, ele contou que a confusão começou após ele pedir para ela falar com mais calma e educação com a atendente do estabelecimento. “Uma senhora sentada na mesa do lado começou a pedir pela conta, descontrolada, falando bem alto 'eu quero minha conta', 'eu quero ir embora', 'eu quero minha conta', 'eu quero ir embora'. Ela pedindo insistentemente, falando bem alto [...]A moça fez um sinal de que já iria. Daí intervi, falei 'calma, ela já virá, já deu o sinal'. Então, ela se descontrolou, começou a me atacar diretamente”, disse ele.

Mas afinal, quem é Adriana?

Formada em jornalismo, Adriana iniciou sua carreira no rádio e depois migrou para a TV, passando pela Rede Globo, TV Cultura, Record TV e outras emissoras do país. Na emissora da família Marinho, ela apresentou telejornais regionais na cidade de São José do Rio Preto, entre as décadas de 1980 e 1990.

Ela também manteve um blog sobre viagens e é autora de dois livros: “Uma Prova do Céu” e “Cartas Celestes”. Atualmente, a comunicadora revelou que trabalha com assessoria de imprensa.

Defesa de Adriana

Sobre o caso de homofobia, a comunicadora publicou um vídeo em seu perfil do Instagram e alegou que foi ofendida pelo arquiteto e seus amigos, que debocharam de sua condição física. “Me chamaram de velha, me chamaram de doente e riram de mim”, disparou.

Em entrevista a Globo, ela contou mais detalhes sobre o caso. “Vou ser operada no dia 27 do joelho, vou colocar uma prótese [...]. Estou muito ansiosa, muito nervosa, comecei a chorar ao telefone. E esse grupo que estava ao lado começou a rir”, disse.

“Quando eles começaram a rir, eu desliguei o telefone, levantei o braço e pedi a conta. Falei 'por favor, traz a conta, eu quero ir embora'. Aí, ele se manifestou, disse 'fala baixo', 'cala a boca'. [...]. Houve aquela confusão na hora, eu chamei ele de 'boiola'. Xinguei mesmo. Ele já tinha me xingado de 'velha'. [...] Sim, me arrependo”, concluiu.