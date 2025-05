Canal Viva vira Globoplay Novelas e promete novidades

Além do Tempo, sucesso de 2015, vai ser exibida na Globoplay Novelas - Foto: Fábio Rocha | Divulgação

Prestes a completar 15 anos no ar, o canal Viva passará por uma grande mudança: o canal de TV por assinatura será renomeado para Globoplay Novelas. A novidade entrará em vigor no próximo dia 9 de junho, transformando a programação em um espaço totalmente dedicado às novelas.

O Globoplay Novelas terá uma programação 100% dedicada aos títulos mais relevantes do gênero, incluindo grandes clássicos da dramaturgia brasileira, sucessos internacionais e novelas Originais Globoplay inéditas.

“O poder do ecossistema Globo é o que torna todas as formas de consumo possíveis, permitindo-nos oferecer essa diversidade de opções. Com o Globoplay Novelas, o canal passa a estar mais integrado a esse universo, oferecendo ao público mais opções de consumo do gênero de maior sucesso do país”, afirma Tatiana Costa, diretora de Conteúdo e Canais Globo.

“As novelas são estratégicas para a Globo, porque são conteúdos muito valorizados pelo público. Elas têm poder de gerar engajamento, de pautar o debate sobre temas sociais, de virar conversa”, completa, reforçando que essa evolução faz parte da estratégia contínua da Globo na sua oferta de produtos.

Programação

A programação do Globoplay Novelas contará com quatro novas faixas dedicadas às novelas. Para a estreia, terá uma superprodução nacional inédita, que estreia no canal e no Globoplay no mesmo dia, 11 de junho. Guerreiros do Sol será exibida de segunda a sexta-feira, às 22h40, com reapresentação do capítulo de sexta no sábado.

E, no Globoplay, a novela terá 5 episódios liberados semanalmente. “A intenção é oferecer mais opções para que as pessoas escolham sua maneira preferida de consumir. Podem maratonar os capítulos no Globoplay ou assistir no ritmo da programação linear do canal. A escolha é do público”, explica a executiva.

Guerreiros do Sol é inspirada na vida de Lampião e Maria Bonita | Foto: Estevam Avellar | Divulgação

Criada por George Moura e Sergio Goldenberg, Guerreiros do Sol é inspirada na vida de Lampião e Maria Bonita e de outros cangaceiros que cruzaram o nordeste brasileiro entre as décadas de 1920 e 1930. A novela conta com um grande elenco, com nomes como Isadora Cruz, Thomás Aquino, Alinne Moraes, Irandhir Santos, Nathalia Dill, Alice Carvalho e Alexandre Nero. A direção artística é de Rogério Gomes.

Além disse, o canal exibirá Além do Tempo, um grande sucesso de 2015 da faixa das 18h, que ainda não foi reprisada nenhuma vez; e os sucessos internacionais Hercai, da Turquia, e o folhetim mexicano O Amor Invencíve, baseado na novela portuguesa Mar Salgado.

Batalhas Temáticas

Outra novidade do Globoplay Novelas é que o público poderá escolher as novelas que deseja assistir em Batalhas Temáticas. Trata-se de uma disputa entre duas novelas de grande sucesso, que tiveram algo em comum. A primeira será uma “batalha de Helenas do Manoel Carlos”.

A Helena vivida por Regina Duarte em Por Amor, que troca o seu próprio bebê com o neném natimorto da filha, concorre com a Helena interpretada por Vera Fischer em Laços de Família, que abre mão de uma grande paixão também por causa da própria filha.

A novela escolhida estreia em julho no Globoplay Novelas. “Quisemos atender a um pedido antigo do público, que sempre nos sugeriu títulos a serem reprisados. Vamos compartilhar com os fãs das novelas essa decisão”, adianta Tatiana Costa.