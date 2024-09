Demitida da Rede Bahia, repórter famosa quebra silêncio: "17 anos!"

Repórter demitida da Rede Bahia se manifesta pela primeira vez - Foto: Divulgação

Um dos nomes demitidos da Rede Bahia há duas semanas, Maria Menezes decidiu se manifestar pela primeira vez em seu perfil do Instagram, neste domingo, 25. A repórter lembrou que fez parte do programa Mosaico Baiano durante 17 anos.

Leia Mais:

>>> Rede Bahia promove reformulação e repórter famosa está entre demitidos

>>> VÍDEO: Jornalistas da TV Bahia se despedem de funcionários da emissora

>>> Novela de volta! 5 atores de Cabocla que já morreram

Em postagem, a famosa afirmou que o "lindo ciclo se fechou": "17 anos!!! Não são 17 dias!!! Por 17 anos, andei por esta cidade, de Valéria a Itapoã, de Cajazeiras a Sussuarana, de Paripe ao Bairro da Paz... Onde tinha gente, eu estava lá! 'Todo artista tem que ir aonde o povo está!'".

Maria Menezes acrescentou que é atriz desde 1990, mas que, em 2007, estava em alta com Los Catedrásticos e outros espetáculos teatrais. Na ocasião, ela estreou um quadro no Fantástico, da Globo, o "D. Encrenca", e foi chamado pela Rede Bahia para o Mosaico Baiano.

"Amei. Adoro povo. Já tinha experiência com enquetes no Carnaval, já tinha desenvolvido a cara-de-pau. [...] Desenvolvi a capacidade de improvisar com o povo, de criar conexão pela graça, pela piada, pela brincadeira. Virei vizinha dos telespectadores", escreveu.

"Nos bairros mais desafiadores, onde só o jornalismo ia pra cobrir violência e precariedade, nossa equipe conseguia entrar! 'Ah! É 'a Maluquinha'? Pode subir!'. Eles sabiam que íamos mostrar o outro lado: O talento, a criatividade, a sabedoria do povo", seguiu a famosa.

Maria completou o texto com agradecimentos a profissionais do canal e pelo tempo em que conseguiu desenvolver o que chamou "caso de amor" com os soteropolitanos: "As pessoas me vêem, abrem um sorriso e pedem abraço".

Confira a postagem: