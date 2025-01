Famoso se irrita e critica Globo por "censurar" Anitta

Globo é criticada por atitude com Anitta - Foto: Reprodução | Globo

A Globo tem sido criticada por fãs de Anitta após cortar o microfone da cantora durante um dos momentos do show na virada de ano. Além dos admiradores, o DJ Zé Pedro também se manifestou sobre o caso e fez crítica à emissora.

"Agora, em tempos supostamente democráticos, o grito da Dona Moral volta a ecoar. Anitta subiu ao palco do Réveillon em Copacabana e cantou um funk que fala em put* e pic*, e a Globo calou seu microfone. O brasileiro é muito doido. Abandonou totalmente a MPB com suas letras rebuscadas, desistiu de prestigiar harmonias sofisticadas para ouvir somente o mesmo beat eletrônico somado a um glossário de baixarias, deixando os artistas desse gênero ricos e famosos", escreveu o músico.

O DJ Zé Pedro ressaltou: "E agora, no auge da consagração, a emissora mais poderosa desse país quer desligar o som. Sinto muito, agora é tarde. Anitta quer balançar sua raba, Ludmilla está macetando e Luísa Sonza quer ver a anaconda".

"E digo mais: é muito lindo abrir a festa de fim de ano com Caetano Veloso e Maria Bethânia, mas o povo quer mesmo é se jogar no batidão e gritar bem alto: ‘eu quero dar’ e ‘vou meter’. Ontem, eu soube, tardiamente, que existe uma opção no Spotify chamada ‘Não tocar esse artista’ e foi uma festa aqui em casa. Passei o dia brincando disso. Você deveria tentar. Não é censura, é lucidez. Quem sabe no ano que vem o mundo compreende e o dia amanhece em paz?", completou.

O caso envolvendo Anitta ocorreu durante a música “Capa de Revista”, cuja letra contém palavras obscenas. O caso repercutiu nas redes, com várias pessoas detonando o canal.