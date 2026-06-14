Fernanda Gentil decide falar sobre polêmica com Romário ao vivo na CazéTV

Fernanda Gentil decidiu se pronunciar ao vivo na CazéTV para colocar um ponto final na repercussão envolvendo o ex-jogador Romário.

O caso ocorreu durante a transmissão do último sábado (13), logo após a estreia do Brasil na Copa do Mundo, e gerou intensa movimentação nas redes sociais devido a uma resposta considerada ríspida por parte do "Baixinho".

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Na ocasião, Fernanda Gentil questionou o ex-atacante se o empate da Seleção Brasileira no primeiro jogo do mundial teria um "gosto de derrota".

Romário, de forma direta, rebateu a pergunta afirmando: "Quem não conhece muito futebol vai ter esse pensamento que você tem".

O momento viralizou rapidamente na internet, dividindo opiniões entre críticas à postura de Romário e ataques direcionados à apresentadora.

"Não veio para o meu coração", afirma Fernanda Gentil

Ao abordar o assunto publicamente na transmissão, a jornalista desmentiu qualquer mal-estar nos bastidores e buscou minimizar a interpretação de que o ex-jogador teria sido grosseiro ou desrespeitoso com ela.

"Não veio para o meu coração, não bateu em mim, não foi como pode ter parecido. Na hora a gente está com ponto no ouvido, jogo, diretor falando, é muito barulho. Eu e o Romário já trabalhamos juntos em outras oportunidades e nos conhecemos pessoalmente", justificou Fernanda Gentil.

Fernanda revelou ainda que ambos compartilhavam de uma visão parecida antes do início do debate ao vivo, o que reforçou a sua leitura de que a fala do comentarista foi mal interpretada pelo público.

"Não foi isso que ele quis dizer. Eu entendi que não foi desse jeito. Inclusive, a gente conversou antes (em off) que o empate seria quase uma derrota. Ele não quis dizer que eu não soubesse de futebol, mas que quem pensa assim não entende muito", detalhou a profissional.