Filme premiado de cineasta baiano estreia no Canal OFF e no Globoplay nesta sexta-feira, 4

Navegador ucraniano-baiano Aleixo Belov, em cena do documentário - Foto: Divulgação

Dirigido pelo cineasta baiano Tiago Abubakir, o curta-metragem “Belov: Uma Vida no Mar”, o primeiro documentário biográfico sobre Aleixo Belov, o maior velejador do Brasil em milhas navegadas, terá sua estreia nacional no Canal OFF, canal de TV por assinatura pertencente à Rede Globo, à 00h da próxima sexta-feira, 4. A obra terá reexibições no canal no sábado (5), às 5h54 e às 16h55.

A obra já recebeu diversos prêmios e indicações internacionais, além de endosso formal da UNESCO por contribuição oficial à Década do Oceano. O filme despontou ao lado de produções de marcas de peso, como a 11th Hour Racing e a Korua Shapes. O filme traz uma perspectiva poética sobre a trajetória do lendário velejador ucraniano-brasileiro que já deu cinco voltas ao mundo, sendo três em solitário, e se prepara agora, para fazer mais uma viagem pelo mundo, aos 82 anos.

“Nortear esse projeto, desde o início do ano de 2023, foi uma experiência inesquecível para mim. O filme vem percorrendo uma trajetória de sucesso no circuito de festivais internacionais. Agora, partimos para outro estágio. O grande público, finalmente, vai poder embarcar nessa aventura ímpar e conhecer a inspiradora história do comandante Belov como nunca antes. Com o lançamento no Canal OFF e no Globoplay, oficializamos a inserção de 'Belov: Uma Vida no Mar' no mercado de comunicação eletrônica de massa. Acredito que isso seja um marco para o audiovisual da Bahia. Um momento mais do que especial. É muito gratificante”, declarou o cineasta Tiago Abubakir.

"Belov: Uma Vida no Mar" vai integrar a programação do bloco de curtas premiados do canal, o OFF Docs, e poderá ser assistido também, por tempo limitado (catch-up), no Globoplay. Datas e horários de reprise podem ser conferidos na grade disponível em globoplay.com/canaloff.

Com direção, produção e edição de Tiago Abubakir, argumento de Abubakir e Luiz Humberto Campos, imagens de Leonardo Papini, Aleixo Belov e do próprio diretor, "Belov: Uma Vida no Mar" conta com patrocínio da Paraguaçu Engenharia e da Rede Outlight, apoio da Fundação Aleixo Belov, da Belov Engenharia, da Codeba, da Aloha Náutica, da Consplan Engenharia, da UCI Orient, da Uranus2 e da Abubakir Boards, além de apoio institucional da WWI Brasil.