Globo escolhe local paradisíaco da Bahia como cenário de reality intrigante

Regina Navarro Lins e Deborah Secco no comando do programa do Globoplay - Foto: Divulgação | Globo

As paradisíacas praias de Serra Grande, na Bahia, foram escolhidas como o cenário da nova produção do Globoplay: o reality show Terceira Metade. O distrito do município de Uruçuca, localizado entre Ilhéus e Itacaré, no litoral sul do estado, recebeu cerca de 17 participantes dispostos a apresentar o “amor livre” para o público da plataforma de streaming da Globo.

A primeira fase do programa, que terá 10 episódios publicados em blocos semanais e estreou no último dia 18 de julho, se passa na Casa Capela. O imóvel, localizado de frente para uma praia paradisíaca, se transformou na fictícia 'Vila do Amor', que marca momentos quentes entre os personagens.

Diretora geral do programa, Renata Shoel contou ao Portal A TARDE que a decoração da casa orna com diversos elementos citados na atração, como a formação de triângulos amorosos. “Buscávamos um lugar com personalidade, alma e com o autêntico charme baiano. Além da beleza impressionante, a locação carrega elementos que dialogam com o conteúdo”, disse.

“O tema do trisal, por exemplo, nos remete ao triângulo e, curiosamente, vários enquadramentos da casa revelam triângulos naturais em sua arquitetura. O cenário praticamente conversa o tempo todo com o que está sendo vivido ali”, explicou.

Conheça o reality Terceira Metade

Apresentado por Deborah Secco, o produto televisivo Terceira Metade tem o intuito de exibir o amor em suas diferentes formas. A dinâmica consiste em apresentar quatro casais que possuem relacionamentos abertos e buscam uma terceira pessoa para incluir na relação.

Reality foi gravado em casa no sul da Bahia | Foto: Divulgação | Globo

A casa é dividida entre os pares amorosos e nove pessoas solteiras, dispostas a viver uma experiência intensa com um desses quatro casais. A união deste grupo trará momentos divertidos, intrigantes, emocionantes e cheio de descobertas, além de flertes e tretas.

“O Terceira Metade é um reality show de relacionamento sobre o amor e as suas diversas formas. Nessa primeira fase, os participantes ficam juntos na Vila do Amor, onde se conhecem, convivem nos primeiros dias e participam de dinâmicas”, contou Deborah Secco.

Bahia como cenário

A famosa ainda exaltou a escolha da Bahia como cenário do programa. “Os casais são acomodados em suítes privativas enquanto os poliamores ficam hospedados em um quarto coletivo. E tudo isso num dos lugares mais lindos do mundo, a Bahia”, afirmou.

Gravação do programa da Globo | Foto: Divulgação | Globo

A atração ainda conta com a participação da psicanalista e escritora Regina Navarro Lins. Ela acompanha o grupo ao longo dos dias de confinamento e oferece escuta, acolhimento e orientação emocional para que a experiência seja mais leve.

Baianos na casa

Engana-se quem pensa que somente o cenário é o que representa a baianidade no reality, a equipe dos solteiros conta com dois participantes baianos: Monique Reis e Ruan Julius.

Natural de Salvador, Monique foi introduzida à não monogamia após um relacionamento. Bissexual, a jovem conheceu outros parceiros de seu companheiro da época e se permitiu viver algo novo e inesperado, adotando a experiência para sua vida.

Já Ruan, que é natural do município de Prado, se frustrou com as primeiras experiências de não monogamia. Com o tempo, o rapaz aprendeu sobre consentimento e a troca de liberdade entre as parcerias com homens e mulheres.