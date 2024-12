Globo faz piada com prisão de Braga Netto e demissão no próprio canal

Braga Netto foi alvo de piada do Domingão - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O Domingão, da Globo, causou polêmica com uma piada sobre a prisão de Walter Braga Netto, vice na chapa de Jair Bolsonaro em 2022. Paulo Vieira foi o responsável por fazer o comentário e deixou Luciano Huck sem graça.

Durante a premiação Melhores do Ano, o humorista disse: “Estou aqui usando o seu nome [o de Huck], se der ruim para mim, deu ruim para você. Estou falando tudo o que quero".

“Está começando o Melhores do Ano, o programa com mais estrelas da TV brasileira. Mas isso não quer dizer muito, até porque o general tinha quatro e foi preso do mesmo jeito", disparou Vieira.

Ele também comentou sobre a demissão de um diretor da Globo. “A Globo está tão preta que agora a gente teve até que importar uma loira da outra emissora", afirmou o famoso, citando Eliana.

Em seguida, ele brincou que Boninho deveria passar até o fim do ano para devolver as chaves da Globo.