Globo pode reprisar novela famosa para manter audiência de Tieta - Foto: Divulgação

A Globo está animada com o desempenho das reprises no 'Vale a Pena Ver de Novo'. Após o sucesso de Alma Gêmea e os bons índices atuais com Tieta, a emissora já planeja sua próxima aposta para o horário.

Segundo o portal Notícias da TV, 'A Dona do Pedaço', novela de Walcyr Carrasco exibida em 2019, é a principal candidata para substituir Tieta. O folhetim estrelado por Juliana Paes foi a última novela das 21h a alcançar médias de 36 pontos em São Paulo, consolidando-se como um grande sucesso de público.

Outra possibilidade seria 'O Outro Lado do Paraíso' (2018), também de Carrasco, mas o conteúdo mais pesado da trama pode exigir cortes. A decisão final deve ser anunciada nos próximos meses, com expectativa de manter o alto desempenho da faixa.