Guerra declarada! Confira o resumo semanal de 'Mania de Você'

A nova novela da Globo, 'Mania de Você', tem dado o que falar nas redes sociais. Confira agora o resumo divulgado pela emissora para a semana de 16 a 21 de setembro.

▪️ 01 de outubro (terça)

Mavi diz para Viola que alugou uma casa na comunidade. Ela diz que não se sente pronta para um compromisso. Mércia diz para Luma que foi Viola quem esteve por trás do golpe de Mavi. Iberê cria uma rede social fake com fotos manipuladas de Luma vivendo uma vida de luxo. Isis apresenta Evelyn para Berta. Rudá diz que voltou para ficar com Viola, mas Luma afirma que Viola está e sempre esteve com Mavi.

▪️ 02 de outubro (quarta)

Luma alerta Rudá sobre Viola, e propõe se unir a ele a fim de investigar a morte de Molina e o roubo de seu patrimônio. Mércia afirma a Mavi que Viola destruirá a vida do filho. Rudá vê Mavi beijando Viola e fica perplexo. Viola consegue um quarto para Luma no hotel, mas diz que é um esquema temporário. Luma insiste em saber se Viola não está mesmo com ninguém. Viola diz que quando arrumar um namorado ela será a primeira a saber. Luma fica intrigada ao ver Mavi como recepcionista.

▪️ 03 de outubro (quinta)

Luma acha estranho Mavi repreender Hugo. Berta viaja e deixa instruções para as novas funcionárias da casa. Isis e Leidi discutem e Evelyn defende a mãe, quebrando uma louça. Evelyn e Leidi se recusam a trabalhar enquanto Berta estiver fora. Moema desconfia do que Luma disse para Rudá. Ele decide ficar no Brasil para provar sua inocência e ajudar Luma. Iberê chega na casa de Moema com seguranças, mas Rudá pula a janela e foge. Luma e Rudá conversam. Rudá diz estar ao lado de Luma, que se emociona com o apoio dele.

▪️ 04 de outubro (sexta)



Luma e Rudá relembram momentos felizes de seu passado. Mavi rejeita a ajuda de Mércia. Rudá comenta com Luma que não acredita que Viola esteja envolvida no golpe de Mavi. Moema esconde Rudá em uma cabana abandonada. Marcel aconselha Viola a ter cuidado com Luma. Mavi expulsa Mércia de sua casa. Luma segue Mavi e observa o empresário dando ordens a Hugo e outros funcionários. Geraldo destrata Cristiano, quando o rapaz pede a mão de Michele em casamento. Moema procura Viola, dizendo que Rudá está esperando a chefe na cabana. Viola se depara com Luma e Rudá juntos na cabana.

▪️ 05 de outubro (sábado)

Luma e Viola trocam acusações. Viola diz a Luma que acredita na inocência de Rudá. Mavi decide grampear a casa de Mércia, a fim de descobrir os planos de Luma. Viola diz a Marcel que desistirá de Rudá e pede a Luma que continue trabalhando no restaurante. Viola se deixa seduzir por Mavi e o convida a morar em sua casa. Mavi escuta a conversa de Mércia e Luma através da câmera. Na casa de Mércia, Luma e Mavi declaram guerra um contra o outro.

