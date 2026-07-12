Morre Rui Rezende, ator que marcou gerações em Roque Santeiro

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O ator Rui Rezende, conhecido por interpretar o inesquecível professor Astromar Junqueira, que se transformava em lobisomem em Roque Santeiro (1985), morreu aos 87 anos neste domingo, 12. A informação foi confirmada pelo Retiro dos Artistas, onde o artista morava desde 2019.

Internado desde o dia 2 de julho no Hospital São Francisco na Providência de Deus, na Tijuca, no Rio de Janeiro, Rui teve a morte confirmada pela instituição. A causa não foi divulgada.

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Personagem em Roque Santeiro entrou para a história

Com mais de cinco décadas dedicadas à dramaturgia, Rui Rezende construiu uma carreira de destaque no teatro, no cinema e na televisão.

Entre seus trabalhos mais lembrados está o professor Astromar Junqueira, personagem de Roque Santeiro que se transformava em lobisomem e se tornou um dos mais marcantes da novela exibida em 1985.

O ator também conquistou o público como Bob Lamb em A História de Ana Raio e Zé Trovão (1990), produção da extinta Rede Manchete.

Após a confirmação da morte, o Retiro dos Artistas divulgou uma nota em homenagem ao veterano da dramaturgia.

“Ao longo de décadas de carreira, Rui emocionou o público com seu talento nos palcos, no cinema e na televisão, construindo uma trajetória marcada pela dedicação à arte e por personagens que permanecerão vivos na memória de gerações”.

Mais de 50 anos dedicados à atuação

Natural de Araguari, em Minas Gerais, José Pereira Rezende Filho nasceu em 18 de novembro de 1938 e adotou artisticamente o nome Rui Rezende.

Ao longo da carreira, participou de produções que marcaram diferentes gerações e consolidou seu nome como um dos atores reconhecidos da dramaturgia brasileira. Desde 2019, vivia no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro.