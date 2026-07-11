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NOVELA

Quem Ama Cuida terá nova crueldade de Pilar contra Adriana

Vilã descobre onde a rival está morando e prepara um plano cruel

Beatriz Santos
Por
Pilar planeja mais uma maldade contra Adriana
Pilar planeja mais uma maldade contra Adriana - Foto: Reprodução | TV Globo

Os próximos capítulos de Quem Ama Cuida prometem aumentar ainda mais a tensão entre Pilar (Isabel Teixeira) e Adriana (Letícia Colin). Depois de a protagonista deixar a prisão e tentar reconstruir a vida ao lado da família, a vilã descobrirá seu paradeiro e colocará em prática mais um plano para humilhá-la.

Segundo informações do Gshow, as cenas, previstas para irem ao ar na próxima semana, mostram que Pilar usará o emprego de uma funcionária inocente como instrumento de chantagem para expulsar Adriana do único lugar onde conseguiu abrigo. A atitude deixará Otoniel (Tony Ramos) sem saída e provocará mais um grande conflito na novela das nove da Globo.

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A sequência reforça que a personagem de Isabel Teixeira continua determinada a destruir qualquer possibilidade de recomeço da rival, mesmo depois dos seis anos que Adriana passou injustamente na prisão.

Pilar descobre onde Adriana está vivendo

Após conquistar a liberdade, Adriana encontra abrigo na casa de parentes de Rosa (Tatiana Tiburcio). A governanta, que conhece o caráter da fisioterapeuta e trabalha há anos para a família rica da trama, decide ajudar a neta de Otoniel oferecendo um lugar para ela recomeçar.

Quando descobre o esconderijo da rival, Pilar decide agir imediatamente. A vilã vai até a residência na periferia da cidade e invade o imóvel sem pedir permissão, iniciando uma série de ofensas contra Adriana e os demais moradores da casa.

Otoniel enfrenta a vilã

A atitude de Pilar provoca indignação em Otoniel, que já sofre com a situação vivida pela neta e não aceita vê-la sendo novamente humilhada.

Sem esconder a revolta, ele enfrenta a personagem de Isabel Teixeira e exige que ela pare com os insultos, questionando o verdadeiro motivo de ter ido até a residência.

Chantagem coloca Rosa em risco

É então que Pilar revela o verdadeiro objetivo da visita. Sem qualquer remorso, ela determina que Adriana e sua família deixem imediatamente a casa dos parentes de Rosa.

Para garantir que sua ordem seja cumprida, a vilã faz uma ameaça cruel: caso a família se recuse a sair do imóvel, Rosa será demitida por justa causa. A governanta, que sustenta a família com o próprio trabalho, passa a ser usada como alvo da chantagem para atingir Adriana.

Pilar deixa família sem saída

A ameaça abala profundamente Otoniel, que percebe o tamanho do sacrifício feito por Rosa para ajudar sua neta. Diante da possibilidade de ver a governanta perder o emprego e comprometer o sustento da família, o personagem de Tony Ramos fica sem saber como proteger Adriana sem destruir a vida daquela que decidiu acolhê-los.

Com isso, Pilar prova mais uma vez que está disposta a ultrapassar qualquer limite para perseguir a rival, colocando pessoas inocentes no centro de sua vingança.

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novelas Quem Ama Cuida televisão

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