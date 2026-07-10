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VINGANÇA!

Quem Ama Cuida: descubra como Adriana fica milionária na novela

Fortuna muda o destino da protagonista e dá início a uma nova fase da vingança

Beatriz Santos
Por
Leticia Colin como Adriana em Quem Ama Cuida
Leticia Colin como Adriana em Quem Ama Cuida - Foto: Reprodução | TV Globo

Adriana (Leticia Colin) viverá uma grande reviravolta nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida.

A fisioterapeuta descobrirá uma fortuna deixada por Arthur (Antonio Fagundes) e passará a usar o dinheiro para colocar em prática sua vingança contra os responsáveis por fazê-la pagar por um crime que não cometeu.

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A mudança acontece antes do capítulo 100 da novela das nove da Globo. Segundo o Notícias da TV, Arthur terá escondido uma grande quantia em um cofre destinada à protagonista, mas será assassinado logo após o casamento e não conseguirá revelar a existência do dinheiro. Com a descoberta, Adriana ganha um novo aliado para executar seu plano.

Fortuna impulsiona plano de vingança

Com recursos financeiros, Adriana começa a agir contra os Brandão. O primeiro alvo será Ademir (Dan Stulbach), que será confrontado publicamente durante uma palestra.

No capítulo previsto para ir ao ar no próximo dia 13, a protagonista interromperá o evento e acusará o advogado de ter comprado testemunhas para garantir sua condenação.

Novos aliados entram na história

A protagonista também voltará a encontrar Nancy (Jeniffer Nascimento) e Lyris (Pri Helena), revelando que não pretende abandonar sua busca por justiça.

Ao descobrir que Lyris trabalha no mesmo cassino frequentado por Ulisses (Alexandre Borges), Adriana contará que ele é irmão de Arthur e pedirá ajuda para reunir informações que possam fortalecer sua vingança. As duas ex-detentas aceitarão participar do plano.

Outro personagem importante nessa nova fase será Mau Mau (João Victor Gonçalves). A protagonista pedirá ao irmão que investigue a vida de Ademir em busca de informações comprometedoras.

Apesar de demonstrar preocupação com o plano da irmã de se infiltrar na associação de advogados como funcionária, o rapaz decidirá ajudá-la na missão.

Escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, Quem Ama Cuida é ambientada em São Paulo e tem direção artística de Amora Mautner. A novela deverá ser substituída por Filhos do Divino, sequência de Avenida Brasil (2012).

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