Atriz revela que par romântico em novela da Globo acabou seu casamento

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Eduardo Moscovis foi um dos pivôs da separação de Carolina Ferraz em 1998. Intérprete da personagem Milena na novela Por Amor, da TV Globo, a artista afirmou que os rumores em torno de seu par romântico com o ator, que dava vida a Nando, ultrapassaram a ficção.

Em entrevista ao podcast RivoTalks, ela explicou que a mídia e os próprios fãs da novela passaram a cogitar um romance entre ela e Moscovis, o que deixou seu marido da época, o publicitário italiano Mario Cohen, que é pai de sua filha mais velha, Valentina.

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“Meu combinado com o Du era esse: ‘Deixa o povo pensar o que quiser, vamos fazer do nosso jeito’. A fantasia criada em cima deles era tão enorme que a gente resolvia entre nós dois. Se a gente fosse tentar atender o desejo das pessoas, não ia dar certo. Foi muito maior do que a gente imaginava”, disse.

Na época, o ator também estava casado com Roberta Richards e preferiu se abster das fofocas. “Nós dois ficamos bem quietos. Ele tinha acabado de casar com a Roberta, uma menina maravilhosa. Ele estava tocando a vida dele. A gente se fechou muito”, relembrou.

“Mas meu casamento acabou. Foi muito forte tudo aquilo. Mesmo a gente não tendo nada. A energia dos outros que vinha. A gente era amigo, estávamos só trabalhando. Depois disso, aprendi a me proteger também”, concluiu.