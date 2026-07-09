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DEU RUIM

Atriz revela que par romântico em novela da Globo acabou seu casamento

Artista afirmou que química entre ela e ator ultrapassou as telinhas

Franciely Gomes
Por
O casal fazia sucesso nas telinhas da Globo
O casal fazia sucesso nas telinhas da Globo - Foto: Reprodução | TV Globo

Eduardo Moscovis foi um dos pivôs da separação de Carolina Ferraz em 1998. Intérprete da personagem Milena na novela Por Amor, da TV Globo, a artista afirmou que os rumores em torno de seu par romântico com o ator, que dava vida a Nando, ultrapassaram a ficção.

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Em entrevista ao podcast RivoTalks, ela explicou que a mídia e os próprios fãs da novela passaram a cogitar um romance entre ela e Moscovis, o que deixou seu marido da época, o publicitário italiano Mario Cohen, que é pai de sua filha mais velha, Valentina.

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“Meu combinado com o Du era esse: ‘Deixa o povo pensar o que quiser, vamos fazer do nosso jeito’. A fantasia criada em cima deles era tão enorme que a gente resolvia entre nós dois. Se a gente fosse tentar atender o desejo das pessoas, não ia dar certo. Foi muito maior do que a gente imaginava”, disse.

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Na época, o ator também estava casado com Roberta Richards e preferiu se abster das fofocas. “Nós dois ficamos bem quietos. Ele tinha acabado de casar com a Roberta, uma menina maravilhosa. Ele estava tocando a vida dele. A gente se fechou muito”, relembrou.

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“Mas meu casamento acabou. Foi muito forte tudo aquilo. Mesmo a gente não tendo nada. A energia dos outros que vinha. A gente era amigo, estávamos só trabalhando. Depois disso, aprendi a me proteger também”, concluiu.

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Tags

Carolina Ferraz eduardo moscovis TV Globo

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