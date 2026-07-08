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Lázaro Ramos pode substituir Serginho Groisman no Altas Horas

Nome do ator ganhou força dentro da emissora

Agatha Victoria Reis
Por
Lázaro Ramos
Lázaro Ramos - Foto: Clara Pessoa/Ag. A tarde

Lázaro Ramos pode ser o sucessor de Serginho Groisman no comando do "Altas Horas". O nome do ator e diretor ganhou força dentro da TV Globo para ser um dos possíveis sucessores do apresentador.

Segundo a colunista Carla Bittencourt, a emissora ainda não bateu o martelo sobre os próximos passos do programa, mas a atração pode continuar mesmo com a saída do famoso.

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Serginho Groisman possui contrato com a Globo até o final de 2027, mas a empresa já pensa na possibilidade do apresentador não renovar.

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Lázaro Ramos no Altas Horas

Em conversa de bastidores, o ator se destaca como um profissional que reúne as características essenciais para a identidade do programa, que está no ar desde 2000.

Além disso, rumores afirmam que Lázaro Ramos consegue transitar entre os diferentes públicos e grandes nomes da cultura.

Outro fator que pesa é a imagem. Além de ser uma figura respeitada na emissora, o artista possui experiência como apresentador, em programas como o 'Espelho', no Canal Brasil.

Entretanto, a substituição não está definida, já que o futuro do programa depende da renovação de contrato de Serginho Groisman na emissora. Ainda de acordo com a colunista, outros nomes aparecem na lista de possíveis apresentadores.

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