Globo demite principal narrador durante a Copa do Mundo; saiba quem

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A Globo demitiu o narrador Sergio Arenillas, em meio à cobertura da Copa do Mundo de 2026. O jornalista integrava o Grupo Globo desde 2015 e atuava no SporTV, onde se destacou nas transmissões de modalidades olímpicas e do futebol feminino. O desligamento aconteceu na última terça-feira, 07.

Em uma publicação nas suas redes sociais, Arenillas confirmou a saída da emissora e agradeceu pela oportunidade de construir a carreira no grupo.

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"Realizei sonhos que eu tinha, outros que nem imaginava. Foi na globo que me formei narrador. Acreditaram num garoto de 18 anos ainda na faculdade e fomos bem longe", afirmou.

Trajetória começou após concurso do SporTV



Sergio Arenillas chegou ao Grupo Globo em 2015 depois de vencer um concurso de novos narradores promovido pelo SporTV. A seleção tinha como objetivo formar profissionais para a cobertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.

Ao longo da passagem pela empresa, tornou-se uma das principais vozes das modalidades olímpicas e acompanhou de perto o crescimento do futebol feminino no país.

Além das transmissões no SporTV, também participou de coberturas na TV Globo. O jornalista tornou-se o narrador mais jovem a comandar uma transmissão esportiva na emissora e, entre 2020 e 2023, participou da cobertura de esportes radicais exibidos no Esporte Espetacular. Também apresentou boletins com resultados durante os intervalos de partidas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

Foto: Reprodução | Redes Sociais

Cobriu Copas do Mundo e Jogos Olímpicos



Durante os 11 anos no Grupo Globo, Arenillas participou da cobertura de grandes eventos esportivos, entre eles as Copas do Mundo Femininas de 2019 e 2023, os Jogos Olímpicos de 2016, 2021 e 2024, além das edições de Inverno de 2022 e 2026.

Antes de ingressar na Globo, o narrador iniciou a carreira na Rádio Gazeta.