Última novela de Benedito Ruy Barbosa foi marcada por tragédia

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A morte deBenedito Ruy Barbosa, nesta terça-feira, 7, fez o público revisitar um dos capítulos mais marcantes de sua carreira.

Exibida em 2016, Velho Chico foi a última novela inédita escrita pelo dramaturgo e acabou eternizada não apenas pela história ambientada às margens do Rio São Francisco, mas também pela morte trágica do ator Domingos Montagner durante as gravações.

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Com cenários naturais da Bahia e um elenco de peso, a produção marcou a despedida de Benedito das novelas inéditas e se tornou uma das obras mais lembradas de sua trajetória.



Bahia foi protagonista da novela

Para retratar a fictícia Grotas do São Francisco, a TV Globo levou uma grande estrutura ao Nordeste, mobilizando mais de 120 profissionais.

Na Bahia, as gravações passaram por municípios como Cachoeira, São Francisco do Conde e pela região do Raso da Catarina. O Rio São Francisco ganhou papel de destaque na narrativa, tornando-se um dos símbolos da produção.

Tragédia mudou os bastidores da reta final

O momento mais doloroso da novela aconteceu em 15 de setembro de 2016. Domingos Montagner, que interpretava o protagonista Santo, morreu aos 54 anos durante uma pausa nas gravações.

O ator mergulhava no Rio São Francisco, na região de Canindé de São Francisco (SE), ao lado de Camila Pitanga, intérprete de Tereza, quando foi surpreendido por uma forte correnteza e não conseguiu retornar à margem.

A tragédia aconteceu poucos dias antes do encerramento das gravações e provocou grande comoção entre o elenco e os telespectadores.

Elenco reuniu grandes estrelas

Além de Domingos Montagner e Camila Pitanga, 'Velho Chico' marcou o retorno de Rodrigo Santoro às novelas brasileiras.

A produção também contou com atuações de Antônio Fagundes, Marcos Palmeira, Christiane Torloni e Lucy Alves, reunindo alguns dos principais nomes da dramaturgia nacional.

O adeus de Benedito Ruy Barbosa às novelas

Velho Chico'encerrou o ciclo de novelas inéditas de Benedito Ruy Barbosa na televisão.

Responsável por clássicos como Pantanal (1990) e O Rei do Gado (1996), o autor deixou um dos maiores legados da dramaturgia brasileira, tendo sua última obra marcada por uma história que ultrapassou a ficção e ficou para sempre na memória do público.