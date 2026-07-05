Jornalista Luís Roberto revela detalhes da luta contra o câncer

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O jornalista esportivo Luís Roberto emocionou o público ao participar do Domingão com Huck, neste domingo, 5, quando falou pela primeira vez em detalhes sobre o tratamento contra o câncer.

O narrador revelou que passou por 33 sessões de radioterapia e sete de quimioterapia após ser diagnosticado com uma neoplasia na região cervical e agradeceu o apoio recebido durante o período de recuperação.

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A doença foi descoberta cerca de dois meses antes da Copa do Mundo, o que levou o jornalista a se afastar temporariamente das transmissões esportivas para iniciar o tratamento.



Narrador detalha como enfrentou a doença

Durante a entrevista, Luís Roberto contou que o diagnóstico surgiu em um exame de rotina, mudando completamente seus planos.

"Cada um de nós pode passar por um desafio desses. Em um exame de rotina, descobrir que você tem um câncer e tem que correr para fazer um tratamento, que é pesado", comentou.

Desde então, ele passou os últimos dois meses dedicado aos cuidados médicos, período em que realizou 33 sessões de radioterapia e sete de quimioterapia.

Ao relembrar a fase mais delicada do tratamento, o narrador destacou a importância do carinho recebido de familiares, amigos e do público. Segundo Luís Roberto, as inúmeras mensagens de apoio tiveram um papel importante durante sua recuperação.

"Gratidão é uma palavra que, às vezes, a gente banaliza. Mas, neste momento da minha vida, e num dia tão especial, com a Seleção jogando eliminatória da Copa do Mundo, eu preciso dizer que a gratidão me move", afirmou.

O jornalista também agradeceu à "avalanche de carinho" recebida ao longo dos últimos meses e às "milhares de pessoas que te dão força mental".

Mensagem sobre saúde mental

Antes de encerrar sua participação no programa, Luís Roberto aproveitou para deixar um recado sobre a importância do equilíbrio emocional durante o tratamento.

“É importante que todos estejam preparados para estar forte, porque a saúde mental conta", concluiu.

No início de abril, o narrador já havia anunciado que ficaria afastado das transmissões esportivas para iniciar os cuidados médicos após o diagnóstico da neoplasia na região cervical.