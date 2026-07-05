Quem Ama Cuida: Adriana consegue aliado inesperado em nova fase

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A segunda fase de Quem Ama Cuida promete mudar completamente o rumo da história. Depois de passar cerca de seis anos presa por um crime que não cometeu, Adriana (Leticia Colin) deixa o presídio em liberdade condicional decidida a descobrir quem realmente matou Arthur (Antonio Fagundes).

Em sua busca por vingança, ela acabará encontrando um aliado inesperado dentro da própria família.

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Determinada a fazer justiça, a fisioterapeuta inicia uma nova etapa da trama da novela das nove da Globo, agora movida pelo desejo de desmascarar todos os responsáveis por sua condenação injusta.



Irmão decide entrar na luta de Adriana

Logo após deixar a prisão, Adriana revela ao irmão Maurício, conhecido como Mau Mau (João Victor Gonçalves), tudo o que enfrentou durante os anos em que esteve presa.

Em uma conversa decisiva, ela mostra a cicatriz deixada por Zeni (Rosanna Viegas) após o atentado sofrido dentro da cadeia e apresenta um dossiê formado por matérias e notícias que reuniu ao longo do período em que esteve presa sobre as pessoas envolvidas em sua condenação.

Apesar da insegurança inicial, Maurício muda de postura e garante que ficará ao lado da irmã em sua busca por respostas.

Família teme desejo de vingança

Enquanto Adriana coloca seu plano em prática, sua sede por justiça começa a preocupar pessoas próximas.

Otoniel (Tony Ramos) e Elisa (Isabela Garcia) demonstram receio com o ódio acumulado pela protagonista e temem as consequências de sua decisão de enfrentar aqueles que considera responsáveis pela destruição de sua vida.

Mesmo diante dos alertas, Adriana deixa claro que pretende ir atrás de todos que contribuíram para sua queda.

Revelação muda relação com Pedro

Durante a conversa com Maurício, Adriana também revela o verdadeiro motivo que a levou a terminar o relacionamento com Pedro (Chay Suede).

O irmão acredita que ainda existe uma chance de reconciliação e incentiva a fisioterapeuta a procurar o advogado para explicar tudo o que aconteceu.

No entanto, a tentativa já será tarde demais. Pedro terá se casado com Bruna (Fernanda Marques), notícia que deixa Adriana profundamente abalada.

Nova fase promete grandes reviravoltas

Escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, Quem Ama Cuida entra em uma nova fase marcada por acertos de contas, revelações e conflitos familiares.

Ambientada em São Paulo e com direção artística de Amora Mautner, a novela promete intensificar o suspense em torno da morte de Arthur e acompanhar a jornada de Adriana para descobrir quem realmente destruiu sua vida.