NOVELAS
Quem Ama Cuida: saiba como será o reencontro de Adriana e Pedro
Protagonistas voltam a se encontrar após anos separados
A segunda fase de Quem Ama Cuida começa nesta segunda-feira, 6, com uma passagem de tempo de seis anos e uma sequência aguardada pelos telespectadores. Após deixar a prisão em liberdade condicional, Adriana, personagem de Leticia Colin, reencontra Pedro, vivido por Chay Suede.
O momento, no entanto, está longe de ser apenas emocionante e reserva uma descoberta que abala a protagonista logo nos primeiros minutos da conversa.
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Antes de colocar em prática seu plano de vingança, Adriana decide dedicar parte de seu tempo a uma causa social. É justamente nesse novo caminho que o destino volta a cruzar a vida dos dois.
Reencontro acontece em casa de acolhimento
Segundo o Notícias na TV, depois de recuperar a liberdade, Adriana escolhe atuar como voluntária em um abrigo que atende pessoas em situação de vulnerabilidade, repetindo o gesto de solidariedade motivado por sua própria história, já que também ficou desabrigada após perder tudo em uma enchente.
No local, ela acaba encontrando Pedro, que também trabalha como voluntário. O reencontro surpreende os dois e abre espaço para uma conversa marcada por lembranças e perguntas que ficaram sem resposta durante os anos em que ela esteve presa.
O advogado admite que nunca conseguiu compreender por que Adriana se recusou a recebê-lo durante todo o período em que esteve encarcerada.
Revelação deixa Adriana abalada
Tentando mudar de assunto, Adriana pergunta como foi a vida de Pedro durante os anos em que ele permaneceu na Europa.
É então que ela recebe uma notícia que não esperava. O advogado revela que está casado, sem contar naquele momento que sua esposa é Bruna, personagem de Fernanda Marques.
A revelação deixa a fisioterapeuta profundamente decepcionada, embora ela prefira esconder seus sentimentos e seguir a conversa.
Investigação continua mesmo após seis anos
Apesar de ter vivido fora do país, Pedro afirma que nunca abandonou a investigação sobre a morte de Arthur, personagem de Antonio Fagundes.
Segundo ele, diversas informações foram reunidas ao longo dos anos na tentativa de descobrir o verdadeiro responsável pelo crime.
Adriana, porém, evita envolver o ex companheiro em seus planos. Ela apenas confirma que pretende provar sua inocência e mantém em segredo a decisão de buscar justiça por conta própria.
Nova fase promete grandes mudanças
A passagem de tempo marca o início de uma nova etapa da novela, com conflitos renovados e antigos personagens voltando a dividir espaço em uma história que promete novas reviravoltas.
Escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, Quem Ama Cuida é ambientada em São Paulo e tem direção artística de Amora Mautner. A novela deverá ser substituída por Filhos do Divino, sequência de Avenida Brasil (2012).