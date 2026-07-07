Morre Benedito Ruy Barbosa, autor de "Pantanal" e "Rei do Gado"

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O dramaturgo e escritor Benedito Ruy Barbosa, autor de novelas históricas como Rei do Gado (1996) e Pantanal (1990), morreu nesta terça-feira 7, aos 95 anos, em São Paulo. A informação foi confirmada pelo Hospital do Coração (HCor).

Em janeiro deste ano, o dramaturgo ficou internado por 19 dias no HCor para o tratamento de uma infecção urinária associada a um quadro de insuficiência renal crônica.

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Ruy Barbosa construiu obras históricas na televisão brasileira

Conhecido por suas verdadeiras sagas, como são chamadas as novelas de tramas longas, Ruy Barbosa construiu histórias que atravessaram o universo rural do Brasil, explorando a diversidade cultural e apresentou romances intensos.

Principais obras

Seu legado inclui obras icônicas marcadas com protagonistas de "bom caráter, determinação para a luta, crença em valores positivos", como o próprio determina.

Entre suas principais criações, vale a pena destacar:

"Meu Pedacinho de Chão" (1971);

"Pantanal" (1990);

"O Rei do Gado" (1996);

"Terra Nostra" (1999),

Origem e Trajetória Profissional

Antes de se tornar um dos nomes mais valiosos da televisão brasileira, o autor teve uma juventude marcada pelo trabalho duro no interior paulista:

Infância: Nascido em Gália (SP), em 1931, era o mais velho de cinco irmãos. Criou-se na vizinha Vera Cruz, região de cafezais fortemente influenciada por colônias de imigrantes italianos e japoneses — vivência que mais tarde inspiraria suas tramas;

Primeiros Empregos: Com a perda precoce do pai, assumiu a responsabilidade financeira da casa desde cedo. Trabalhou como auxiliar de comércio, vendedor de verduras e faxineiro;

Ingresso nas Letras: Sua entrada no universo da escrita formal ocorreu como revisor do jornal O Estado de S. Paulo. Pouco depois, escreveu seu primeiro romance, "Fogo Frio", adaptado para o teatro e laureado pela Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA);

Estreia na TV: Sua primeira telenovela foi "Somos Todos Irmãos" (1966), na TV Tupi. Passou pelas redes Excelsior, Record e TV Cultura antes de se fixar na Rede Globo, em meados da década de 1970.

A última novela inédita escrita por Benedito Ruy Barbosa foi “Velho Chico”, transmitida em 2016 pela Rede Globo. Ambientada no sertão nordestino, a trama aborda o coronelismo moderno e a preservação ambiental do Rio São Francisco.

A Filosofia do Autor

Em depoimento gravado para o projeto Memória Globo, o dramaturgo sintetizou o elemento que considerava indispensável para o sucesso de qualquer narrativa de ficção, independentemente do pano de fundo político ou social:

"Antes de mais nada, uma novela precisa ter uma grande história de amor."

Benedito Ruy Barbosa deixa filhos, netos e bisnetos. Entre seus descendentes está o roteirista Bruno Luperi, seu neto, que assumiu a responsabilidade de atualizar os textos das novas versões de Pantanal e Renascer para as telas contemporâneas.