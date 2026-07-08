Quem Ama Cuida: vingança de Adriana muda tudo e abala novela das nove

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Adriana (Leticia Colin) deixará para trás qualquer tentativa de recomeço em paz nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida.

Após recuperar a liberdade, a fisioterapeuta iniciará sua vingança contra aqueles que considera responsáveis pela condenação injusta e fará uma ameaça direta a Tom (Allan Souza Lima), indicando que ele será um dos primeiros alvos de seu acerto de contas.

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Segundo o Notícias na TV, o confronto acontecerá depois que os dois se encontrarem por acaso. Convencido de que continua impune, Tom provocará a protagonista e ainda fará novos ataques à ex-detenta.



A reação de Adriana, porém, mostrará que ela não pretende mais aceitar humilhações em silêncio.

Tom provoca, mas recebe resposta inesperada

Durante a discussão, o eletricista ironizará a volta da rival. "Quem é vivo sempre aparece, né? Deixou de ver o sol nascer quadrado?", disparará. Em seguida, ele ainda exigirá que Adriana mantenha distância de Elenice (Mariana Sena). "A Elenice é uma pessoa direita. Não quero ela andando com ex-presidiária", dirá.

Sem recuar, Adriana responderá com uma promessa de vingança que promete movimentar a novela das nove. "Então eu vou te dar outro recadinho: você vai pagar pelo que fez comigo e não vai sair barato", afirmará.

Entenda por que Adriana quer se vingar

A revolta da protagonista tem origem no julgamento do assassinato de Arthur (Antonio Fagundes). Na ocasião, Tom aceitou dinheiro de Ademir (Dan Stulbach) para mentir como testemunha de acusação, contribuindo para que Adriana fosse condenada por um crime que não cometeu.

O embate entre os dois não terminará nesse encontro. Mais adiante, Tom voltará a agir contra a fisioterapeuta e a expulsará de sua casa ao encontrá-la conversando com Elenice, ampliando ainda mais o conflito que deve marcar os próximos capítulos de Quem Ama Cuida.

Escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, Quem Ama Cuida é ambientada em São Paulo e tem direção artística de Amora Mautner. A novela será substituída por Filhos do Divino, sequência de Avenida Brasil (2012).