CazéTV: do quarto de casa para o maior palco do futebol do mundo

A Copa do Mundo de 2026 vem sendo a maior da história quando se trata em número de jogos. Até essa quarta-feira, 8, já foram disputadas 100 partidas, e todas elas têm algo em comum: todas foram transmitidas pela CazéTV.

O canal do YouTube, fundado em 2022 por Casimiro Miguel em parceria com a empresa de mídia esportiva LiveMode, teve uma ascensão meteórica, principalmente por causa do acesso gratuito às transmissões e do modo irreverente das narrações.

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Veja a trajetória do canal

Antes da Cazé TV nascer

Antes do canal existir, Casimiro Miguel já estava incluído no meio do YouTube, participando do canal “De Sola”, que compunha as redes do Esporte Interativo.

Lá, o comunicador participava de esquetes e outros estilos de vídeo, sempre mantendo sua marca de irreverência e humor dentre os assuntos discutidos.

Início da pandemia e as lives de casa

O projeto seguia até que a pandemia da Covid-19 iniciou em 2020. Com a reestruturação da mídia brasileira, um formato ganhou evidência: as lives. Com isso, Casimiro construiu sua fama com conteúdos diversos e reações das Olimpíadas que aconteceram em Tóquio, diretamente do quarto de sua casa.

O sucesso foi eminente, tanto que somente o canal da Twitch, onde as lives acontecem, tem 3,9 milhões de seguidores.

Foto: Reprodução | Redes Sociais

Começo do projeto

As lives continuaram até que, em 2022, a empresa de mídia esportiva LiveMode, criada pelos empresários Edgar Diniz e Sergio Lopes (ex-fundadores do Esporte Interativo), enxergou uma oportunidade no mercado, após a Globo não adquirir o pacote de transmissão digital da Copa do Mundo de 2022.

A empresa então criou o canal e utilizou Casimiro Miguel como o “rosto” do projeto para transmitir a Copa gratuitamente no YouTube, rapidamente se tornando um fenômeno na transmissão esportiva.

O canal bateu recordes, chegando à marca de cinco milhões de pessoas simultâneas na transmissão de Brasil x Croácia.

Expansão para outros campeonatos

Após o sucesso na Copa do Mundo, o canal continuou crescendo, adquirindo os direitos de transmissão do Campeonato Carioca, do Brasileirão e dos Jogos Pan-Americanos, chegando até o Campeonato Mundial de Clubes.

Casimiro Miguel na Copa do Mundo - Foto: Reprodução internet

Transmissão completa das Olimpíadas

O primeiro ápice do canal aconteceu em 2024, quando a Cazé TV transmitiu por completo as Olimpíadas de Paris de 2024, com quase mil horas de conteúdo e diversas medalhas transmitidas ao vivo.

Copa do Mundo de 2026

Após a grande ascensão, o canal anunciou que transmitirá todos os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026, sediada nos Estados Unidos, México e Canadá. O mundial é o maior da história quando se trata de países participantes.

O revolucionário deste ano se dá porque o canal possui o dobro de jogos para transmitir do que a Globo, mesmo após a criação da ge.TV, considerada sua rival direta.

Equipe da CazéTV seguiu para Estados Unidos - Foto: Reprodução

Durante a transmissão da Copa do Mundo, o canal quebrou um recorde histórico do YouTube, o de maior audiência simultânea de uma live, quando atingiu a marca de 21 milhões de aparelhos conectados durante o jogo entre Brasil e Japão.

Planos da CazéTv pós-Copa do Mundo

Ainda enquanto transmitia a Copa do Mundo, o canal não estagnou e anunciou dois grandes projetos de transmissão: o da Premier League e o da UEFA Euro 2028.

Premier League: Em junho, o canal anunciou um acordo em que, a partir da temporada 2026/2027, a CazéTV vai transmitir um jogo por rodada da Premier League (Campeonato Inglês) totalmente de graça no YouTube. O acordo também ajuda a manter o sinal da CazéTV integrado ao catálogo do streaming Disney+;

UEFA Euro 2028: Em julho, superando a TV Globo, a CazéTV anunciou a aquisição dos direitos de transmissão de todas as 51 partidas da Eurocopa de 2028, que será realizada no Reino Unido e Irlanda. O canal exibirá o torneio completo e de graça.