Ex-galã da Globo desabafa após internação em clínica de reabilitação

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Rafael Cardoso desabafou sobre seu processo de internação em uma clínica de reabilitação. Tratando a dependência química e o alcoolismo, o ex-galã da Globo escreveu uma carta aberta explicando a gravidade de sua situação.

“Está tudo mais claro. A consciência do que eu estava fazendo da minha vida às vezes aperta forte, porém é necessária. Havia perdido o controle da minha vida. Só quem não via era eu mesmo”, escreveu ele.

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No texto, o famoso detalha seus diagnósticos e alega que precisará de cuidados por toda a vida. “Sou um adicto, portador do transtorno por uso de substâncias, que é incurável e mata humilhando. Por isso preciso estar em processo de recuperação contínuo”.

Por fim, Rafael agradeceu o carinho dos fãs e familiares, alegando que espera retornar à vida normal em breve. “Tenho certeza que em poucas semanas estarei de volta à minha rotina, porém sóbrio e consciente de tudo que devo e não devo fazer para assim seguir muito mais firme, dentro do meu propósito. Obrigado e até já”, concluiu.

Trajetória e vida de Rafael Cardoso

Conhecido dos amantes de novelas, Rafael Cardoso foi o galã queridinho da TV Globo por muito tempo. O artista, de 40 anos, atuou em diversas produções famosas da emissora, como: “Além do Tempo”, “A Vida da Gente” e “Império”.

Seu último trabalho no canal foi em 2021, na novela “Salve-se Quem Puder”, que foi protagonizada por Deborah Secco, Vitória Strada e Juliana Paiva. Após esse período, o artista passou a se envolver em diversas polêmicas e foi excluído dos elencos das tramas, participando apenas de algumas produções independentes fora da Globo.

Rafael é casado com a psicóloga Carol Ferraz, com quem tem a filha Helena, de 3 anos, e também é pai de Aurora, de 12 anos, e Valentim, de 8, frutos do antigo casamento com Mari Bridi.