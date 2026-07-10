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Globo faz mudança na programação por causa da Copa do Mundo

Emissora não trasmitirá partida entre Argentina e Suíça

Agatha Victoria Reis
Por
Globo faz mudança na programação
Globo faz mudança na programação - Foto: Reprodução| Freepik

A programação da TV Globo passará por mudanças neste sábado, 11. Com a transmissão dos jogos da Copa do Mundo 2026, a emissora escolheu ampliar a duração do capítulo da novela ‘Quem Ama Cuida’, que disputará a audiência com a partida entre Argentina e Suíça.

Tradicionalmente, a trama é transmitida às 21h20. Com a alteração, a novela está prevista para começar 10 minutos mais tarde, às 21h30. O capítulo será exibido aproximadamente por 1h15 de duração e seguirá no ar até as 22h45.

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Ao mesmo tempo, estará ocorrendo a transmissão do jogo entre Argentina e Suíça em busca de uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo de 2026. A disputa será transmitida por outras emissoras, concorrendo a audiência com a novela da Globo.

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Por que a Globo não transmitirá Argentina e Suíça?

Reflexo de um novo modelo de contrato firmado com a FIFA para a Copa do Mundo de 2026. A TV Globo não transmitirá o jogo entre Argentina e Suíça porque não possui os direitos de exibição desta partida específica.

Diferente de edições passadas onde obtinha exclusividade total, a emissora optou por um pacote reduzido de 55 jogos para cortar custos operacionais. Já a CazéTV adquiriu o pacote completo de 104 jogos e garantiu todas as transmissões de exibição digital e direitos de preferência.

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Globo novela televisão

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