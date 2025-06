Murilo Benício expõe detalhe surpreendente sobre divórcio com global

O ator contou detalhes sobre a separação - Foto: Reprodução | Youtube

Murilo Benício surpreendeu o público ao contar detalhes sobre o fim de seu casamento com a atriz global Giovanna Antonelli. Em entrevista a Antonio Tabet no Alt Tablet, do UOL, o ator contou que o relacionamento não terminou de uma forma amigável.

“Você acha que a gente se separou assim: 'Então tá, Giovanna, não deu certo? Beijos, semana que vem vamos fazer alguma coisa'? Não, a gente teve litígio. É bom falar isso, porque tem gente que acha que é impossível: existe o momento da bronca, da separação, que é triste, mesmo quando você quer se separar. Então teve um momento conturbado, a gente passou por todos os momentos difíceis”, disse ele.

O artista ainda revelou que precisou falar com uma psicóloga para manter uma boa relação com a ex, em prol da saúde mental do filho deles, Pietro, de 20 anos. “Uma psicóloga falou: 'se você não se dá bem com a mãe [do seu filho], ele começa a duvidar que é fruto de um amor'. Isso nunca mais saiu da minha cabeça. Então principalmente com quem você tem filho, tem que fazer uma força [para se dar bem]”, explicou.

Murilo também garantiu que se dá bem com Giovanna hoje em dia. “Eu e a Giovanna é uma história que vem de 'O Clone' e as pessoas gostam de ver a gente juntos porque é um amor que deu certo. Então é claro que quero ser amigo [dela]. A gente sai como família porque a gente tem muito a ver, a gente se diverte muito juntos, era só baixar a poeira [da separação]”, concluiu ele, que manteve um relacionamento de três anos com a famosa.

Outros amores famosos

Vale lembrar que Murilo Benício também já se relacionou com outras personalidades famosas. Uma delas foi a atriz Alessandra Negrini, com quem também tem um filho, Antônio Benício, de 28 anos.

Atualmente, ele namora a jornalista da TV Globo, que atua como correspondente internacional em Londres, Cecília Malan. Eles mantêm um relacionamento discreto e compartilham poucos cliques nas redes sociais.