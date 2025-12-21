Quem é o galã da TV dono da mansão mais cara do Brasil de R$ 150 milhões

Mansão mais cara do Brasil pertence a um galã de novelas - Foto: Reprodução | Youtube

No alto do bairro do Joá, aos pés da Pedra da Gávea, está localizada a mansão considerada hoje a mais cara do Brasil. Avaliado em R$ 250 milhões, o imóvel pertence ao ator e apresentador Márcio Garcia e chama atenção não apenas pelo valor astronômico, mas pela estrutura digna de um resort de luxo e pela trajetória profissional que sustenta esse patrimônio.

Com mais de 30 anos de carreira na televisão, Márcio Garcia construiu uma trajetória sólida entre apresentação, dramaturgia e projetos de grande audiência. O sucesso acumulado ao longo das décadas ajuda a explicar como o galã da TV se tornou proprietário do imóvel mais valioso do país.

Da MTV ao horário nobre

Márcio Garcia iniciou sua carreira como apresentador na MTV Brasil, emissora que marcou os anos 1990. Quatro anos depois, migrou para a TV Globo, onde apresentou programas como Gente Inocente e Vídeo Show entre 1997 e 1999.

Na sequência, o apresentador seguiu para a Record, onde comandou O Melhor do Brasil e alcançou liderança de audiência. O desempenho pavimentou seu retorno à Globo em 2008, inicialmente com a promessa de atuar apenas como apresentador.

Apesar da intenção de não voltar às novelas, Márcio Garcia acabou sendo redirecionado para a dramaturgia após ficar cerca de oito anos sem um programa fixo. Nesse período, integrou o elenco de produções de grande sucesso, como Caminho das Índias (2009), O Astro (2011) e Amor à Vida (2013).

Márcio Garcia em sua mansão | Foto: Reprodução | Redes sociais

Um terreno gigante com estrutura de alto padrão

Construída em um terreno de 6 mil metros quadrados, a mansão possui aproximadamente 2 mil metros quadrados de área construída, totalmente climatizada. O imóvel conta com sete suítes, 18 banheiros e três cozinhas completas, projetadas para atender tanto a rotina familiar quanto grandes eventos privados.

A área interna ainda abriga cinema exclusivo, boate particular, academia equipada, quadra de tênis, campo de futebol e até uma horta, reforçando o conceito de uma residência autossuficiente e voltada ao lazer.

Do lado de fora, a mansão impressiona pela área de lazer. A piscina conta com duas raias semiolímpicas, além de uma jacuzzi com capacidade para até dez pessoas. O espaço inclui ainda mini golfe e amplas áreas de convivência, com vista panorâmica para o mar e para a Barra da Tijuca.

A combinação entre localização privilegiada, privacidade e infraestrutura coloca o imóvel entre os endereços mais exclusivos do mercado imobiliário de luxo no Brasil.

Mansão à venda desde 2024

Em outubro de 2024, Márcio Garcia decidiu colocar a propriedade à venda pelo valor de R$ 250 milhões. Segundo o próprio apresentador, a negociação não fazia parte dos planos iniciais, mas o interesse de Cristiano Piquet, presidente da Piquet Realty, foi decisivo para que o imóvel fosse oficialmente anunciado.

Mesmo com toda a visibilidade e estrutura singular, a mansão segue disponível no mercado, reforçando o caráter extremamente seletivo dentro do segmento de imóveis de altíssimo padrão.