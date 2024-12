Último episódio de 'Caverna do Dragão' será lançado após quase 40 anos

'Caverna do Dragão' ganhará seu final - Foto: Reprodução | YouTube

Produção de sucesso, 'Caverna do Dragão' finalmente terá um final oficial. Lançada em 1985, a animação adaptou bem o universo de Dungeons & Dragons, mas vive cercada de mistérios.

O Jovem Nerd é quem será o responsável para dar um encerramento definitivo para a trama no formato stop motion. A informação foi anunciada pela empresa na CCXP 2024, de acordo com o Tecmundo.

Produzido pela Ogilvy Brasil em parceria com a Hasbro, “O Episódio Perdido” vai finalmente revelar o que aconteceu com jovens perdidos em um mundo estranho, apostando no humor como um de seus principais diferenciais.

O final da animação, que tem uma duração de 15 minutos, foi desenvolvido pelo estúdio Os Bonequinhos, que está utilizando action figures oficiais de Dungeons & Dragons.