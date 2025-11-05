Bahia expande voos para dois países e garante 600 mil assentos para o verão

Voos foram detalhados nesta quarta-feira, 5, pelo secretário de Turismo da Bahia - Foto: Divulgação

O secretário de Turismo da Bahia (Setur-BA), Maurício Bacelar, fez anúncios sobre voos saindo de Salvador durante o verão em evento realizado nesta quarta-feira, 5, junto com a Neoenergia Coelba para apresentar ações estruturantes. Segundo o gestor, as companhias aéreas GOL, Latam e a Azul estão oferecendo na alta estação mais de 3.700 voos.

“Voos que reforçam linhas comerciais ordinárias que se processam durante o ano todo, mas também linhas novas, linhas específicas para essa estação do ano, nos ligando a novos destinos”, destacou o chefe da pasta. De acordo com Bacelar, os 3.700 voos significam mais de 600 mil assentos que serão oferecidos para a Bahia nesse período.

Tudo sobre Turismo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O secretário detalhou que as companhias aéreas internacionais também aumentaram as suas frequências:

Air France aumenta de 3 para 5 a frequência de voos que ligam Salvador a Paris

Copa Airlines vai passar a ofertar voos para o Panamá quatro vezes por semana

“A Air France vai aumentar a sua frequência de voos nos ligando a Paris de três vezes por semana para cinco vezes. A TAP já opera diariamente, a Air Europa quatro vezes por semana. E no dia 7 de janeiro, mais uma ligação, é a ligação da Bahia com o Panamá, com o voo da Copa Airlines, quatro vezes por semana”, detalhou o gestor.

Maurício Bacelar, secretário de Turismo da Bahia (Setur-BA) | Foto: Victoria Isabel | Ag. A Tarde

Bahia líder do turismo brasileiro

Maurício Bacelar enfatizou que a Bahia, pela primeira vez na história, é líder do turismo brasileiro. “Somos o maior polo de atração do turismo nacional do Brasil. Somos o maior portão de entrada de turistas estrangeiros do norte e nordeste do Brasil. E isso se dá por conta da nossa vocação, por conta dos nossos atrativos, mas se dá também por conta do trabalho do governo do Estado em promover o destino, em estruturar o destino para receber visitantes”, completou.