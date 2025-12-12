Paraísos baianos entram na lista de melhores praias para viajar com crianças

O local é considerado um paraíso - Foto: Divulgação

As férias de verão estão se aproximando e a preocupação dos pais aumenta sobre o melhor destino para curtir os dias de folga com as crianças. Uma praia com mar seguro e tranquilo é a opção ideal para aqueles que desejam aproveitar os dias de sol na companhia dos pequenos.

Dentre as melhores opções estão alguns dos paraísos baianos famosos, como Taipu de Fora, localizado na Península de Maraú, e Praia do Espelho, que fica Trancoso e é considerada uma das praias mais bonitas do Brasil.

Os dois destinos possuem piscinas naturais formadas na maré baixa, perfeitas para a brincadeira das crianças. Além da presença de corais, falésias coloridas e peixes, dando uma demonstração das belezas naturais.

Além deles, praias de outros estados brasileiros também entram na lista de destinos favoritos das famílias, tanto de cidades do Nordeste quanto do Sul, com opções para todos os gostos e bolsos.

Confira a lista completa das melhores praias para curtir com crianças: